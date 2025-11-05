ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

რუს პოლიტტექნოლოგებს აფხაზეთიდან გავაძევებთ – აფხაზეთის СГБ

5 ნოემბერი, 2025 •
რუს პოლიტტექნოლოგებს აფხაზეთიდან გავაძევებთ – აფხაზეთის СГБ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზური ტელეგრამ არხების ცნობით, რუსი პოლიტტექნოლოგები, რომლებიც უკანონოდ ახორციელებდნენ საქმიანობას აფხაზეთის ტერიტორიაზე და დაქირავებული იყვნენ არაკომერციული ორგანიზაციის — „აფხაზეთის გუნდის“ მიერ, დღეს, 5 ნოემბერს, აფხაზეთის დე ფაქტო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს.

СГБ-ს თანამშრომლების ინფორმაციით, უახლოეს მომავალში ისინი ქვეყნის ტერიტორიიდან იქნებიან დეპორტირებულები/გაძევებული.

“აიაშარას” ტელეგრამ არხის ცნობით, სოხუმის ცენტრში, დე ფაქტო პრეზიდენტისა და დე ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტის წინასაარჩევნო ბანერის უკან მოქმედ ოფისში რუსეთის მოქალაქე პოლიტტექნოლოგები აფხაზეთის კანონმდებლობის დარღვევით ამზადებენ გაზეთსა და პროპაგანდისტულ მასალებს. მათ მუშაობას, ტელეგრამ არხის წყაროს ცნობით, აფხაზეთის [დე ფაქტო – რედ.]პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხელს აფარებს.

სოხუმში რუსი პოლიტტექნოლოგები არალეგალურად მუშაობენ – მედია

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მანჩო გიორგობიანი 9-წლიანი მუხლით დააკავეს

რუსთაველზე გრძელდება მოქალაქეების დაკავება გზის უკანონო გადაკეტვის საფუძვლით

“ოცნების” ექსდეპუტატმა გიორგი მამარდაშვილს კომპანიის წილი 1 ლარად გადასცა 

“ბრალდებები მიზნად ისახავს მაუწყებლის რეპუტაციის შელახვას” – მაუწყებელი ეხმაურება ევროკომისიის კრიტიკულ ანგარიშს

რუს პოლიტტექნოლოგებს აფხაზეთიდან გავაძევებთ – აფხაზეთის СГБ 05.11.2025
რუს პოლიტტექნოლოგებს აფხაზეთიდან გავაძევებთ – აფხაზეთის СГБ
სოხუმში რუსი პოლიტტექნოლოგები არალეგალურად მუშაობენ – მედია 05.11.2025
სოხუმში რუსი პოლიტტექნოლოგები არალეგალურად მუშაობენ – მედია
ბრიუსელი ერევანს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გეგმას წარუდგენს 05.11.2025
ბრიუსელი ერევანს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გეგმას წარუდგენს
კაბალში სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული პირი ლაგოდეხის საკრებულოს ყოფილი დეპუტატია 05.11.2025
კაბალში სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული პირი ლაგოდეხის საკრებულოს ყოფილი დეპუტატია
ევროსაბჭოს პლატფორმამ ნინია კაკაბაძის საქმეზე განგაშის სიგნალი გამოსცა 05.11.2025
ევროსაბჭოს პლატფორმამ ნინია კაკაბაძის საქმეზე განგაშის სიგნალი გამოსცა
E-Commerce Day 2025 – „თეგეტა ჰოლდინგი“ მომავლის ტექნოლოგიების მხარდამჭერი 05.11.2025
E-Commerce Day 2025 – „თეგეტა ჰოლდინგი“ მომავლის ტექნოლოგიების მხარდამჭერი
ყველა საშუალება აქვს პოლიციას და პროკურატურას, დაადგინოს თავდამსხმელი – ახობაძე 05.11.2025
ყველა საშუალება აქვს პოლიციას და პროკურატურას, დაადგინოს თავდამსხმელი – ახობაძე
მამა ანდრია ჯაღმაიძე მეჯიკავებოდა  და ხელით მაწვებოდა – არქიმანდრიტი ილია თოლორაია 05.11.2025
მამა ანდრია ჯაღმაიძე მეჯიკავებოდა  და ხელით მაწვებოდა – არქიმანდრიტი ილია თოლორაია