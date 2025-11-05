ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სოხუმში რუსი პოლიტტექნოლოგები არალეგალურად მუშაობენ – მედია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“აიაშარას” ტელეგრამ არხის ცნობით, სოხუმის ცენტრში, დე ფაქტო პრეზიდენტისა და დე ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტის წინასაარჩევნო ბანერის უკან მოქმედ ოფისში რუსეთის მოქალაქე პოლიტტექნოლოგები აფხაზეთის კანონმდებლობის დარღვევით ამზადებენ გაზეთსა და პროპაგანდისტულ მასალებს. მათ მუშაობას, ტელეგრამ არხის წყაროს ცნობით, აფხაზეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხელს აფარებს:

სოხუმის ცენტრში, აბაზინსკის ქუჩაზე მდებარე ოფისში, სადაც გარე ფასადზე პრეზიდენტ ასლან ბჟანიასა და ვიცე-პრეზიდენტ ბადრა გუნბას ბანერია გაკრული, რუსი პოლიტტექნოლოგები არალეგალურად ახორციელებენ საქმიანობას. ოფისის შესასვლელში დალაგებულია დიდი რაოდენობით სარეკლამო ბუკლეტები „აფხაზეთის გუნდი“ და გაზეთი „აფხაზური ვესტნიკი“.

ვიზიტის დროს ოფისში სამი რუსეთის მოქალაქე იმყოფებოდა, რომლებიც აფხაზეთის კანონმდებლობის დარღვევით ამზადებდნენ ადგილობრივ გაზეთს. გაზეთის რედაქტორმა, რუსეთის მოქალაქე ივან რევამ, განაცხადა, რომ „აფხაზურ ვესტნიკში“ მიმდინარე წლის აგვისტოდან მუშაობს. მისი თქმით, პროფესიით პოლიტტექნოლოგია და მანამდე რუსეთის სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში ანალიტიკური და საინფორმაციო მიმართულებებით საქმიანობდა.

ივან რევას არ გააჩნია სამუშაო ნებართვა, არ იცის გაზეთის ტირაჟი, დაფინანსების წყარო, ოფისის მფლობელი და ვერც საკუთარი გუნდის წევრების ვინაობა დაასახელა. ერთადერთი, რაც რევამ დაადასტურა, ის არის, რომ ოფისში მომუშავე ყველა ადამიანი რუსეთის მოქალაქეა და პოლიტტექნოლოგებად მუშაობდნენ ლუგანსკში, როსტოვსა და რუსეთის სხვა ქალაქებში.

არსებული ინფორმაციით, უცხოელი პოლიტტექნოლოგების საქმიანობა ხორციელდება აფხაზეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მფარველობით, რაც სერიოზულ კითხვებს აჩენს საარჩევნო პროცესის კანონიერებასა და უცხოურ ჩარევაზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მანჩო გიორგობიანი 9-წლიანი მუხლით დააკავეს

რუსთაველზე გრძელდება მოქალაქეების დაკავება გზის უკანონო გადაკეტვის საფუძვლით

“ოცნების” ექსდეპუტატმა გიორგი მამარდაშვილს კომპანიის წილი 1 ლარად გადასცა 

“ბრალდებები მიზნად ისახავს მაუწყებლის რეპუტაციის შელახვას” – მაუწყებელი ეხმაურება ევროკომისიის კრიტიკულ ანგარიშს

