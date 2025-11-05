კაბალში სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული პირი ლაგოდეხის საკრებულოს ყოფილი დეპუტატია

ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სოფელ კაბალში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული პირი ლაგოდეხის საკრებულოს ყოფილი დეპუტატი, მირზა ალიევია.

მირზა ალიევი ლაგოდეხის საკრებულოში 2010-2014 წლებში „ნაციონალური მოძრაობის“ სიით იყო დეპუტატი. 2014 წელს კი ლაგოდეხის საკრებულოში მირზა ალიევი „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარული სიით მოხვდა.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მირზა ალიევი ერთ-ერთი დასაკავებელი პირი იყო, რომელმაც სპეცრაზმელებს ცეცხლი გაუხსნა, რის შედეგადაც ერთ-ერთი სპეცრაზმელი მძიმედ დაიჭრა.

შსს-ს განცხადებით, პოლიციის საპასუხო ცეცხლის შედეგად მირზა ალიევი ადგილზე იქნა ლიკვიდირებული.

მირზა ალიევის ახლობელი TV პირველთან ამბობს, რომ პირველად ცეცხლი სპეცრაზმმა გახსნა.

„მთავრობა სუფთა მაფიაა. პირველად [სპეცრაზმა] ისროლა. მირზა იყო „ქართული ოცნების“ ხელში, კაბალის დეპუტატი იყო რამდენიმე წელი. ამ წელსაც არჩევნებში მირზას დამსახურებით გაიმარჯვა ამ მთავრობამ“, – აცხადებს მირზა ალიევის ახლობელი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

