ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ტრანზიტი ამუშავდა – აზერბაიჯანის გავლით ხორბალი სომხეთში გაიგზავნა

4 ნოემბერი, 2025 •
ტრანზიტი ამუშავდა – აზერბაიჯანის გავლით ხორბალი სომხეთში გაიგზავნა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ყაზახეთში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მიერ გახმოვანებული განცხადების შესაბამისად – აზერბაიჯანის მიერ ოკუპაციის პერიოდიდან მოქმედი ყველა შეზღუდვის მოხსნის შესახებ სომხეთის მიმართულებით ტვირთების ტრანზიტზე, ხორბლით დატვირთული მატარებელი აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით სომხეთში ჩავიდა.

APA-ს ინფორმაციით, 4 ნოემბერს 00:15 საათზე რუსეთის ფედერაციიდან, აზერბაიჯანისა და საქართველოს ტერიტორიებით ტრანზიტის წესით, სომხეთში, დალარიკის სადგურზე გაიგზავნა 15 ვაგონი ხორბლით, საერთო წონით 1048 ტონა და 800 კილოგრამი.

პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 2025 წლის 21 ოქტომბერს, ყაზახეთში სახელმწიფო ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ აზერბაიჯანმა მოხსნა ყველა იმგვარი შეზღუდვა სომხეთში ტვირთების ტრანზიტზე, რომელიც “ოკუპაციის დროიდან არსებობდა”.

მოგვიანებით სომხეთის რესპულიკის პრემიერ-მინისტრის პრესსპიკერმა ნაზელი ბაღდასარიანმა აღნიშნა, რომ სომხეთი მიესალმება აზერბაიჯანის პრეზიდენტის განცხადებას სომხეთის მიმართულებით ტვირთების ტრანზიტის ყველა შეზღუდვის მოხსნის შესახებ. სომხეთის ეკონომიკის მინისტრმა გევორგ პაპოიანმა კი განაცხადა, რომ მალე ყაზახეთიდან აზერბაიჯანის გავლით სომხეთში შევიდოდა ხორბლის პირველი პარტია.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსთაველის აქციის კიდევ რამდენიმე მონაწილეს პატიმრობა შეეფარდა

გზის ხელმეორედ გადაკეტვის საბაბით ზურაბ მენთეშაშვილს პატიმრობა შეეფარდა

პენიტენციური: ზინოვკინა სტაციონარულ ზედამხედველობას არ საჭიროებს

ქალმა პოლიტიკოსებმა ანასტასია ზინოვკინასთან დაკავშირებით პენიტენციურს მიმართეს

საგარეო საქმეთა სამინისტრო კითხვის ნიშის ქვეშ აყენებს ევროკომისიის გაფართოების ანგარიშის ობიექტურობას 04.11.2025
საგარეო საქმეთა სამინისტრო კითხვის ნიშის ქვეშ აყენებს ევროკომისიის გაფართოების ანგარიშის ობიექტურობას
ტრანზიტი ამუშავდა – აზერბაიჯანის გავლით ხორბალი სომხეთში გაიგზავნა 04.11.2025
ტრანზიტი ამუშავდა – აზერბაიჯანის გავლით ხორბალი სომხეთში გაიგზავნა
„საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს“ | გაფართოების ანგარიში 04.11.2025
„საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს“ | გაფართოების ანგარიში
გაფართოების ანგარიში გამანადგურებელია საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისთვის – ჰერჩინსკი 04.11.2025
გაფართოების ანგარიში გამანადგურებელია საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისთვის – ჰერჩინსკი
ირაკლი კობახიძე ჩინეთის პრემიერს შეხვდა 04.11.2025
ირაკლი კობახიძე ჩინეთის პრემიერს შეხვდა
ვუჩიჩი სერბეთში ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას განიხილავს 04.11.2025
ვუჩიჩი სერბეთში ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას განიხილავს
ივანიშვილი სრულიად დამსახურებულად შეიყვანეს „მედიის მტაცებლების სიაში“ – მედიაკოალიცია 04.11.2025
ივანიშვილი სრულიად დამსახურებულად შეიყვანეს „მედიის მტაცებლების სიაში“ – მედიაკოალიცია
ქვემო ქართლში ხორცის ფარშში ვირის დნმ გამოვლინდა – სურსათის სააგენტო 04.11.2025
ქვემო ქართლში ხორცის ფარშში ვირის დნმ გამოვლინდა – სურსათის სააგენტო