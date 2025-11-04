ახალი ამბები

ვუჩიჩი სერბეთში ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას განიხილავს

4 ნოემბერი, 2025 •
ვუჩიჩი სერბეთში ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას განიხილავს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ერთწლიანი მასობრივი საპროტესტო აქციების შემდეგ სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა, რომ ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას განიხილავს.

„არჩევნები ვადის ამოწურვამდე, 2027 წლის დეკემბრამდე ჩატარდება…ზუსტ დროს კომპეტენტური ინსტიტუტები გადაწყვეტენ“, – განაცხადა ვუჩიჩმა გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამასთან დაკავშირებით financial times იუწყება.

ეს გადაწყვეტილება მოჰყვა ნოვი სადის ტრაგედიის ერთი წლისთავზე გამართულ აქციას, სადაც კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები.

მედიის ინფორმაციით, სტუდენტურმა მოძრაობამ შეადგინა კანდიდატების სიის პროექტი, რომლებსაც ისინი ვუჩიჩის მმართველი პარტიის, SNS-ის წინააღმდეგ წარადგენენ, თუმცა ჯერ არ გამოუქვეყნებიათ.

“[ვუჩიჩი] ბევრს ლაპარაკობს, მაგრამ სანამ არჩევნებს არ ვნახავთ, ჩვენი მოთხოვნები არ ჩაითვლება შესრულებულად“, – განაცხადა financial time-თან სტუდენტების წარმომადგენელმა მილუტინ მილიანიჩმა. როგორც მილიანიჩი ამბობს, სტუდენტები მზად არიან არჩევნებისთვის.

ბოლო თვეების განმავლობაში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებით , სტუდენტების მიერ მართული ოპოზიციური მოძრაობის მხარდაჭერა 40%-ზე მეტია, რაც SNS-ზე დაახლოებით 10%-ით უსწრებს.

თუმცა ვუჩიჩის თანაშემწემ Financial Times-ს განუცხადა, რომ პრეზიდენტს ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება და ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მხოლოდ შესაძლებლობაზე ფიქრობდა.

იმ შემთხვევაში, თუ ვუჩიჩი ვადამდელ არჩევნებს არ ჩაატარებს, მაშინ 2027 წელს სერბეთში ერთდროულად გაიმართება საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები.

სერბეთში მასშტაბური ანტისამთავრობო აქციები დაწყებიდან ერთი წელი გავიდა. აქციების დაწყების მიზეზი 2024 წლის პირველ ნოემბერს ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქში, ნოვი სადში, რკინიგზის სადგურზე ბეტონის ჭერის ჩამოინგრევა და შედეგად 15 ადამიანის დაღუპვა გახდა . ნოვი სადის რკინიგზის სადგურზე მომხდარ ნგრევას სერბეთში ბევრი კორუფციას უკავშირებს. ეს სადგური ბოლო წლებში ორჯერ გარემონტდა. რეაბილიტაციის ეს პროექტები ნაწილია იმ მეგაპროექტებისა, რომლებშიც მონაწილეობდნენ ჩინეთის სახელმწიფო კომპანიები – CRIC და CCCC . ამ მეგაპროექტებს ადგილობრივი კორუფციის მკვლევრები საეჭვოდ მიიჩნევენ.

სერბეთი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა. სერბეთის ოპოზიციური პარტიები და უფლებადამცველები ალექსანდრ ვუჩიჩს და მის პარტიას ამომრჩევლების მოსყიდვაში, მედიის თავისუფლების შეზღუდვაში, ოპონენტების მიმართ ძალადობაში, კორუფციასა და ორგანიზებულ დანაშაულთან კავშირში ადანაშაულებენ. ვუჩიჩი და მისი მოკავშირეები ამ ბრალდებებს უარყოფენ.

ავტორი: ნინა სიგუა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსთაველის აქციის კიდევ რამდენიმე მონაწილეს პატიმრობა შეეფარდა

გზის ხელმეორედ გადაკეტვის საბაბით ზურაბ მენთეშაშვილს პატიმრობა შეეფარდა

პენიტენციური: ზინოვკინა სტაციონარულ ზედამხედველობას არ საჭიროებს

ქალმა პოლიტიკოსებმა ანასტასია ზინოვკინასთან დაკავშირებით პენიტენციურს მიმართეს

საგარეო საქმეთა სამინისტრო კითხვის ნიშის ქვეშ აყენებს ევროკომისიის გაფართოების ანგარიშის ობიექტურობას 04.11.2025
საგარეო საქმეთა სამინისტრო კითხვის ნიშის ქვეშ აყენებს ევროკომისიის გაფართოების ანგარიშის ობიექტურობას
ტრანზიტი ამუშავდა – აზერბაიჯანის გავლით ხორბალი სომხეთში გაიგზავნა 04.11.2025
ტრანზიტი ამუშავდა – აზერბაიჯანის გავლით ხორბალი სომხეთში გაიგზავნა
„საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს“ | გაფართოების ანგარიში 04.11.2025
„საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს“ | გაფართოების ანგარიში
გაფართოების ანგარიში გამანადგურებელია საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისთვის – ჰერჩინსკი 04.11.2025
გაფართოების ანგარიში გამანადგურებელია საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისთვის – ჰერჩინსკი
ირაკლი კობახიძე ჩინეთის პრემიერს შეხვდა 04.11.2025
ირაკლი კობახიძე ჩინეთის პრემიერს შეხვდა
ვუჩიჩი სერბეთში ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას განიხილავს 04.11.2025
ვუჩიჩი სერბეთში ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას განიხილავს
ივანიშვილი სრულიად დამსახურებულად შეიყვანეს „მედიის მტაცებლების სიაში“ – მედიაკოალიცია 04.11.2025
ივანიშვილი სრულიად დამსახურებულად შეიყვანეს „მედიის მტაცებლების სიაში“ – მედიაკოალიცია
ქვემო ქართლში ხორცის ფარშში ვირის დნმ გამოვლინდა – სურსათის სააგენტო 04.11.2025
ქვემო ქართლში ხორცის ფარშში ვირის დნმ გამოვლინდა – სურსათის სააგენტო