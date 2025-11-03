ახალი ამბები

ზურაბ მენთეშაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის წესით წარედგინა, პროკურატურა აღკვეთის სახით პატიმრობას ითხოვს

3 ნოემბერი, 2025 •
ზურაბ მენთეშაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის წესით წარედგინა, პროკურატურა აღკვეთის სახით პატიმრობას ითხოვს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსთაველის აქციის მონაწილეს, ზურაბ მენთეშაშვილს, რომელიც გზის ხელმეორედ გადაკეტვის საბაბით დააკავეს, ბრალდება სისხლის სამართლის წესით წარუდგინეს.

პროკურატურის განცხადებით, მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 347-ე მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა, რაც შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარების წესის დარღვევას გულისხმობს და ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

პროკურატურა ზურაბ მენთეშაშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას ითხოვს.

გზის ხელმეორედ გადაკეტვის საბაბით ზურაბ მენთეშაშვილი 1 ნოემბერს დააკავეს.

„შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 25 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის დადგენილებით, გზის ხელოვნურად გადაკეტვის გამო ადმინისტრაციულ სახდელდადებული პირი 31 ოქტომბერს იმყოფებოდა თბილისში, საქართველოს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართულ საპროტესტო აქციაზე, რა დროსაც მას სახე ჰქონდა დაფარული და ხელოვნურად კეტავდა საავტომობილო გზას მაშინ, როდესაც ხალხის მცირე რაოდენობის გამო არ არსებობდა აღნიშნულის აუცილებლობა“, – აცხადებს პროკურატურა.

„ქართული ოცნების“ ერთპარტიულმა პარლამენტმა, რომლის ლეგიტიმურობას საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი და ოპოზიცია არ აღიარებს, „შეკრებებისა და მანიფესტაციის შესახებ“ კანონში შეიტანა ცვლილებები, რითაც გზის სავალი ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვა ან აქციაზე პირბადით ყოფნა პირველ ჯერზე 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობით ისჯება. განმეორებითობის შემთხვევაში კი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დგება.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ბაქოში დასრულდა ყარაბაღის ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო საგამოძიებო პროცესები

სავარაუდოდ, ისევ დააკავეს რუსთაველის აქციის რამდენიმე მონაწილე

ყვარელში პირმა 2 დღეში 2 ძაღლი განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლა – პროკურატურა

ვისკის საქმე: ბორის გოგიჩაიშვილს პატიმრობა გირაოთი შეეცვალა

ქალმა პოლიტიკოსებმა ანასტასია ზინოვკინასთან დაკავშირებით პენიტენციურს მიმართეს 03.11.2025
ქალმა პოლიტიკოსებმა ანასტასია ზინოვკინასთან დაკავშირებით პენიტენციურს მიმართეს
მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ ელენე ხოშტარია პატიმრობაში დატოვა 03.11.2025
მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ ელენე ხოშტარია პატიმრობაში დატოვა
ზურაბ მენთეშაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის წესით წარედგინა, პროკურატურა აღკვეთის სახით პატიმრობას ითხოვს 03.11.2025
ზურაბ მენთეშაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის წესით წარედგინა, პროკურატურა აღკვეთის სახით პატიმრობას ითხოვს
დააკავეს პედაგოგი მანანა ჯავაშვილი, მის შვილებსა და დას კი სასამართლოში იბარებენ 03.11.2025
დააკავეს პედაგოგი მანანა ჯავაშვილი, მის შვილებსა და დას კი სასამართლოში იბარებენ
“უახლოეს დღეებში სომხეთს ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა გადაეცემა” – მინისტრი 03.11.2025
“უახლოეს დღეებში სომხეთს ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა გადაეცემა” – მინისტრი
კარგი იქნება, თუ ქართველი მაღალჩინოსნები სარკეში ჩაიხედავენ — EU-ის პრესპიკერი 03.11.2025
კარგი იქნება, თუ ქართველი მაღალჩინოსნები სარკეში ჩაიხედავენ — EU-ის პრესპიკერი
ნარკოდანაშაულში ბრალდებული 19 წლის ბრიტანელი გოგო დარბაზიდან გათავისუფლდა – მას საპროცესო გაუფორმეს 03.11.2025
ნარკოდანაშაულში ბრალდებული 19 წლის ბრიტანელი გოგო დარბაზიდან გათავისუფლდა – მას საპროცესო გაუფორმეს
ჩეჩინის, ზინოვკინას და გრიბულის განაჩენით “ოცნებამ” მოსკოვს შეტყობინება გაუგზავნა, ან შეასრულა მისი დავალება – NGO-ები 03.11.2025
ჩეჩინის, ზინოვკინას და გრიბულის განაჩენით “ოცნებამ” მოსკოვს შეტყობინება გაუგზავნა, ან შეასრულა მისი დავალება – NGO-ები