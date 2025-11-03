ახალი ამბები

რუსთავი 2-ის ყოფილი დირექტორი კობახიძემ კატარის ელჩად ინიშნება

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროსახელისუფლებო ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ყოფილი დირექტორი, ვაკო ავალიანი კატარში საქართველოს ელჩად დაინიშნა.

29 ოქტომბერს, “ქართული ოცნების” პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი კობახიძემ ხელი მოაწერა განკარგულებას “კატარის სახელმწიფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე ვარლამ ავალიანის კანდიდატურის საქართველოს პრეზიდენტისთვის წარდგენის თაობაზე”.

განკარგულების მიხედვით, ავალიანი ელჩის მოვალეობის შესრულებას 10 ნოემბრიდან უნდა შეუდგეს.

ყოფილმა ჟურნალისტმა, ვაკო ავალიანმა მიმდინარე წლის ივლისში რუსთავი 2-ის დირექტორის პოსტი დატოვა. ის ამ პოზიციაზე ბაკურ ბაკურაძემ ჩაანაცვლა. რუსთავი 2-მდე ავალიანი ტელეკომპანია მაესტროს აღმასრულებელი დირექტორი იყო.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პროპაგანდა კორუფციას მალავს – მოქალაქეების მარში

ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილ მოადგილე კობა გაბუნიას პატიმრობა შეუფარდეს

პოლიციამ ბოლო ხუთ დღეში 29 დემონსტრანტი დააკავა

აფხაზეთში ელექტროენერგიის ტარიფების დაგეგმილ ზრდას აპროტესტებენ

არასრულწლოვანის გამოსახულებიანი პორნოგრაფიული მასალის შეძენა-შენახვისთვის თბილისში რუსეთის მოქალაქე დააკავეს – შსს 03.11.2025
რუსთავი 2-ის ყოფილი დირექტორი კობახიძემ კატარის ელჩად ინიშნება 03.11.2025
მომავლის აკადემიის ცნობით, სტრასბურგმა დაარეგისტრირა მათი სარჩელი “ოცნების” რეპრესიული კანონების წინააღმდეგ 03.11.2025
სომხეთში კათოლიკოსის, გარეგინ II-ის ძმა და ძმისშვილი დააკავეს 03.11.2025
ბაქოში დასრულდა ყარაბაღის ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო საგამოძიებო პროცესები 03.11.2025
სავარაუდოდ, ისევ დააკავეს რუსთაველის აქციის რამდენიმე მონაწილე 02.11.2025
ყვარელში პირმა 2 დღეში 2 ძაღლი განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლა – პროკურატურა 02.11.2025
ვისკის საქმე: ბორის გოგიჩაიშვილს პატიმრობა გირაოთი შეეცვალა 02.11.2025
