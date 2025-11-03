ბაქოში დასრულდა ყარაბაღის ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო საგამოძიებო პროცესები

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

3 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბაქოს სამხედრო სასამართლოში დასრულდა სასამართლო გამოძიების ეტაპი მთიანი-ყარაბაღის 15 ყოფილი ხელმძღვანელისა და იმ მოქალაქეების საქმეში, რომლებიც სამხედრო დანაშაულებში არიან ბრალდებულნი. ამის შესახებ ინფორმაციას APA ავრცელებს.

საქმეში ფიგურირებს 20-ზე მეტი საბრალდებო მუხლი და 2500-ზე მეტი ეპიზოდი. ივლისის სხდომებზე დაზარალებულები ყვებოდნენ, “როგორ მოხვდნენ სომეხი სამხედროებს ტყვეობაში და რა წამებებს გადიოდნენ”.

ბრალდებულებს შორის არიან ყოფილი „პრეზიდენტები“ – არაიკ არუთიუნიანი, ბაკო სააკიანი და არკადი გუკასიანი; ასევე ყოფილი სპიკერი დავით იშხანიანი. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრის, რუბენ ვარდანიანის საქმე გამოყოფილია და ცალკე იწარმოება.

31 ოქტომბრის სხდომაზე მოსამართლემ მხარეთა პოზიციები მოისმინა სასამართლო გამოძიების დასრულებაზე, და როგორც ბრალდებამ, ისე დაცვამ განაცხადეს, რომ საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ. შემდეგ სხდომაზე მხარეთა გამოსვლები დაიწყება.

სასამართლო პროცესში მონაწილეობდნენ ბრალდებულები, მათი ადვოკატები, დაზარალებულები და მათი წარმომადგენლები, ასევე პროკურორები.

დავით მანუკიანმა სასამართლოს სთხოვა, მოხსნილიყო მისთვის წარდგენილი ბრალდება დანაშაულებრივი ჯგუფის შექმნაში და საქმე ცალკე წარმოებად გამოეყო, თუმცა სასამართლომ შუამდგომლობა დაუსაბუთებლად მიიჩნია და არ დააკმაყოფილა. ანალოგიური შუამდგომლობა, რომელიც ადვოკატმა მადათ ბაბაიანმა წარადგინა, სასამართლომ განუხილავად დატოვა.

2023 წლის სექტემბერში აზერბაიჯანმა ყარაბაღში სამხედრო ოპერაცია ჩაატარა, რის შემდეგაც მოხდა არმიის განიარაღება და 2024 წლის 1 იანვარს მთიანი-ყარაბაღის რესპუბლიკამ არსებობა შეწყვიტა. სომხეთში 100 ათასზე მეტი იძულებით გადაადგილებული პირი გადავიდა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილ მოადგილე კობა გაბუნიას პატიმრობა შეუფარდეს

პოლიციამ ბოლო ხუთ დღეში 29 დემონსტრანტი დააკავა

აფხაზეთში ელექტროენერგიის ტარიფების დაგეგმილ ზრდას აპროტესტებენ

