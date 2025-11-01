ახალი ამბები

პოლიციამ ბოლო ხუთ დღეში 29 დემონსტრანტი დააკავა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისში გრძელდება პროევროპული აქციის მონაწილეების დაკავებები. გუშინ, 31 ოქტომბრის საღამოს პოლიციამ აქციის კიდევ ორი მონაწილე – ყოფილი დიპლომატი გიორგი წიქარიშვილი და ზურა მენთეშაშვილი დააკავა. ჯერჯერობით უცნობია, კონკრეტულად რას ედავებიან მათ.  “ნეტგაზეთი” დეტალების დაზუსტებას ცდილობს. 

მანამდე კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს განცხადებას, რომლის თანახმადაც ბოლო 5 დღის განმავლობაში აქციის 29 მონაწილე დააკავეს. შსს-ს ცნობით, ისინი დაკავებული არიან ადმინისტრაციული წესით,  “რუსთაველის გამზირის უკანონოდ გადაკეტვის გამო”. 

“აქციის მონაწილეები არ დაემორჩილნენ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლების მიერ მათ მიმართ გაკეთებულ არაერთ მოწოდებას,  არ ჩაედინათ კანონსაწინააღმდეგო ქმედება და არ გადაეკეტათ გზის სავალი ნაწილი – მცირე რაოდენობის მიუხედავად, დემონსტრანტებმა კვლავ გადაკეტეს რუსთაველის გამზირი და  ხელოვნურად შეაფერხეს ტრანსპორტის მოძრაობა. 

კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ აქციის მონაწილეებს, თავი შეიკავონ კანონსაწინააღმდეგო ქმედების განხორციელებისგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმოქმედებს კანონით მისთვის მინიჭებული მანდატის ფარგლებში, მოახდენს ყველა სამართალდამრღვევი პირის იდენტიფიცირებას და მათ მიმართ გაატარებს კანონით განსაზღვრულ შესაბამის ზომებს”, – წერია პირველ ნოემბერს გავრცელებულ განცხადებაში. 

“ოცნების” პარლამენტმა მიიღო გამოხატვის თავისუფლების შემზღუდავი კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც აჯარიმებს, დევნის და აპატიმრებს პროევროპული აქციების მონაწილეებს. 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მკვლევარ გოგა თუშურაშვილს 11-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს

„საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მნიშვნელოვანია სომხეთისთვისაც“ – ფაშინიანი

დააკავეს კაცი, რომელიც 13 წლის ბავშვს ინტიმური შინაარსის ფოტო-ვიდეოების გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა

