ახალი ამბებირეკლამა

თიბისიმ, საქართველოში საუკეთესო პერსონალური საბანკო მომსახურებისთვის, Global Finance-ის ჯილდო მიიღო

31 ოქტომბერი, 2025 •
თიბისიმ, საქართველოში საუკეთესო პერსონალური საბანკო მომსახურებისთვის, Global Finance-ის ჯილდო მიიღო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მსოფლიოში ავტორიტეტულმა ფინანსურმა ჟურნალმა – Global Finance – თიბისი საქართველოში საუკეთესო პერსონალური საბანკო მომსახურებისთვის მეექვსედ დააჯილდოვა. ჯილდო თიბისი კონცეპტისა და თიბისი Wealth Management-ის მიმართულებებს გადაეცათ, რომლებიც მომხმარებლებს მათს მიზნებსა და საჭიროებებზე მორგებულ, მუდმივად განვითარებად, თანამედროვე სერვისსა და პროდუქტებს სთავაზობენ.

გამარჯვებულები ინდუსტრიის წამყვანი ანალიტიკოსებისა და ექსპერტებისაგან დაკომპლექტებულმა ჟიურიმ გამოავლინა. საბჭომ გადაწყვეტილება მონაწილე ორგანიზაციების მიერ წარდგენილ აპლიკაციებზე, ბაზრის მოთამაშეებისგან მოპოვებულ ინფორმაციასა და დამოუკიდებელ კვლევებზე დაყრდნობით მიიღო.

“პერსონალური საბანკო მომსახურების ჯილდო თიბისისა და მისი გუნდის ძალისხმევის მორიგი საერთაშორისო აღიარებაა. ეს ადასტურებს, რომ წარმატებით ვპასუხობთ ჩვენი მომხმარებლების საჭიროებებს და ვთავაზობთ მათზე მორგებულ მომსახურებას – ციფრულ და ინოვაციურ პროდუქტებს, შეუფერხებელ სერვისს და მრავალფეროვან საინვესტიციო შესაძლებლობებს. შედეგად, თიბისი მომხმარებლებთან პარტნიორულ ურთიერთობებს აყალიბებს და მთავარი მხარდამჭერია მათი ფინანსური მიზნებისკენ მიმავალ გზაზე“, – ვახტანგ ბუცხრიკიძე, თიბისის გენერალური დირექტორი.

„დღეს კერძო საბანკო საქმიანობაში წარმატებისთვის საჭიროა, არამხოლოდ კარგი საინვესტიციო შედეგები, არამედ სიღრმისეული გააზრება, თუ რა მიზნები და სურვილები აქვთ მომხმარებლებს. წელს ის ფინანსური ინსტიტუტები და ორგანიზაციები დავაჯილდოვეთ, რომლებიც ახერხებენ მათი გუნდის პროფესიონალური ჩართულობითა და ციფრული სერვისების მეშვეობით, დაეხმარონ მომხმარებლებს, სწორად მართონ კაპიტალი სწრაფად ცვალებად გარემოში“,- ჯოზეფ ჯიარაპუტო, Global Finance-ის დამფუძნებელი და რედაქტორი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მკვლევარ გოგა თუშურაშვილს 11-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს

„საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მნიშვნელოვანია სომხეთისთვისაც“ – ფაშინიანი

დააკავეს კაცი, რომელიც 13 წლის ბავშვს ინტიმური შინაარსის ფოტო-ვიდეოების გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა

EU საქართველოს სთხოვს ეკონომიკურად კრიტიკული საქონლის რუსეთში რეექსპორტის აკრძალვას

აფხაზეთში ელექტროენერგიის ტარიფების დაგეგმილ ზრდას აპროტესტებენ 31.10.2025
აფხაზეთში ელექტროენერგიის ტარიფების დაგეგმილ ზრდას აპროტესტებენ
ლიტერატურული პრემია „ლიტერა 2025“-ის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ 31.10.2025
ლიტერატურული პრემია „ლიტერა 2025“-ის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
თიბისიმ, საქართველოში საუკეთესო პერსონალური საბანკო მომსახურებისთვის, Global Finance-ის ჯილდო მიიღო 31.10.2025
თიბისიმ, საქართველოში საუკეთესო პერსონალური საბანკო მომსახურებისთვის, Global Finance-ის ჯილდო მიიღო
“არ ვაღიარებთ „ოცნების“ თვითგამოცხადებულ მთავრობას” — ევრონესტის რეზოლუცია 31.10.2025
“არ ვაღიარებთ „ოცნების“ თვითგამოცხადებულ მთავრობას” — ევრონესტის რეზოლუცია
საკანი N8 – დაპატიმრებულ ჟურნალისტ ქეთა ციცქიშვილის დღიური  31.10.2025
საკანი N8 – დაპატიმრებულ ჟურნალისტ ქეთა ციცქიშვილის დღიური 
გაოგნებულია, რაზეც მედავებიან, არ შედიოდა ჩემს პასუხისმგებლობაშიო – კობა გაბუნიას ადვოკატი 31.10.2025
გაოგნებულია, რაზეც მედავებიან, არ შედიოდა ჩემს პასუხისმგებლობაშიო – კობა გაბუნიას ადვოკატი
კონკრეტულმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს საკუთარი სარგებლის მიღება, რაც ღალატია – კობახიძე 31.10.2025
კონკრეტულმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს საკუთარი სარგებლის მიღება, რაც ღალატია – კობახიძე
ჭიათურელი პატიმრის სოლიდარობა სხვა უკანონო პატიმრებისადმი 31.10.2025
ჭიათურელი პატიმრის სოლიდარობა სხვა უკანონო პატიმრებისადმი