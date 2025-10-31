ახალი ამბები

გაოგნებულია, რაზეც მედავებიან, არ შედიოდა ჩემს პასუხისმგებლობაშიო – კობა გაბუნიას ადვოკატი

31 ოქტომბერი, 2025 •
გაოგნებულია, რაზეც მედავებიან, არ შედიოდა ჩემს პასუხისმგებლობაშიო – კობა გაბუნიას ადვოკატი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილის, კობა გაბუნიას ადვოკატის, გოჩა კვირიკაშვილის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი გაოგნებულია მის მიმართ წაყენებული ბრალდებებით.

„თვითონ გაოგნებულია. როგორც მეუბნება, რაზეც მედავებიან, არ შედიოდა ჩემს პასუხისმგებლობაშიო. ერთი ადამიანის გათქმის გამო, ხომ არ შეიძლება პასუხისმგებლობაში მისცე ადამიანი, თუ არ გაქვს სხვა მტკიცებულებები”, – განაცხადა გოჩა კვირიკაშვილმა “ტვ პირველთან” საუბრისას.

ადვოკატის განცხადებით, საქმის მასალებს ჯერჯერობით არ გაცნობია და არ იცის, ვინ მისცა კობა გაბუნიას წინააღმდეგ ჩვენება.

კვირიკაშვილის ცნობით, კობა გაბუნია ქუთაისში დააკავეს.

როგორც ადვოკატი ამბობს, კობა გაბუნიას გამოძიებისთვის ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრის, ირაკლი ქარსელაძის წინააღმდეგ ჩვენება არ მიუცია.

ამასთან, ადვოკატის თქმით, კობა გაბუნია სახლის ჩხრეკისას მხოლოდ ტელეფონები ამოიღეს.

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე კობა გაბუნია დააკავეს.
გამოძიების ფარგლებში პირადი და საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკა ჩატარდა დაკავებულ კობა გაბუნიას, რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრის, ირაკლი ქარსელაძის და სხვა პირების სახლებში – 20 სხვადასხვა ობიექტზე.
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 30 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი 9 მილიონ 365 801 ლარის თაღლითურად დაუფლებისა და 1 მილიონ 211 ათასი ლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაკავებულნი არიან შპს „ლაგი კაპიტალის“ ხელმძღვანელი პირები.

ავტორი: ნინა სიგუა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მკვლევარ გოგა თუშურაშვილს 11-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს

„საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მნიშვნელოვანია სომხეთისთვისაც“ – ფაშინიანი

დააკავეს კაცი, რომელიც 13 წლის ბავშვს ინტიმური შინაარსის ფოტო-ვიდეოების გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა

EU საქართველოს სთხოვს ეკონომიკურად კრიტიკული საქონლის რუსეთში რეექსპორტის აკრძალვას

აფხაზეთში ელექტროენერგიის ტარიფების დაგეგმილ ზრდას აპროტესტებენ 31.10.2025
აფხაზეთში ელექტროენერგიის ტარიფების დაგეგმილ ზრდას აპროტესტებენ
ლიტერატურული პრემია „ლიტერა 2025“-ის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ 31.10.2025
ლიტერატურული პრემია „ლიტერა 2025“-ის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
თიბისიმ, საქართველოში საუკეთესო პერსონალური საბანკო მომსახურებისთვის, Global Finance-ის ჯილდო მიიღო 31.10.2025
თიბისიმ, საქართველოში საუკეთესო პერსონალური საბანკო მომსახურებისთვის, Global Finance-ის ჯილდო მიიღო
“არ ვაღიარებთ „ოცნების“ თვითგამოცხადებულ მთავრობას” — ევრონესტის რეზოლუცია 31.10.2025
“არ ვაღიარებთ „ოცნების“ თვითგამოცხადებულ მთავრობას” — ევრონესტის რეზოლუცია
საკანი N8 – დაპატიმრებულ ჟურნალისტ ქეთა ციცქიშვილის დღიური  31.10.2025
საკანი N8 – დაპატიმრებულ ჟურნალისტ ქეთა ციცქიშვილის დღიური 
გაოგნებულია, რაზეც მედავებიან, არ შედიოდა ჩემს პასუხისმგებლობაშიო – კობა გაბუნიას ადვოკატი 31.10.2025
გაოგნებულია, რაზეც მედავებიან, არ შედიოდა ჩემს პასუხისმგებლობაშიო – კობა გაბუნიას ადვოკატი
კონკრეტულმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს საკუთარი სარგებლის მიღება, რაც ღალატია – კობახიძე 31.10.2025
კონკრეტულმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს საკუთარი სარგებლის მიღება, რაც ღალატია – კობახიძე
ჭიათურელი პატიმრის სოლიდარობა სხვა უკანონო პატიმრებისადმი 31.10.2025
ჭიათურელი პატიმრის სოლიდარობა სხვა უკანონო პატიმრებისადმი