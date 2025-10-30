ახალი ამბები

დააკავეს კაცი, რომელიც 13 წლის ბავშვს ინტიმური შინაარსის ფოტო-ვიდეოების გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა

30 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები უკანონო მოპოვების, შენახვის და 13 წლის არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების ფაქტებზე ერთი პირი დააკავეს.

თბილისის პროკურატურის განცხადებით, ბრალდებული არასრულწლოვანს სოციალურ ქსელებში წერდა, აიძულებდა ინტიმური შინაარსის ფოტო-ვიდეოების გაგზავნას, არასრულწლოვანს ურთიერთობის გაგრძელების მიზნით, აღნიშნული მასალის გავრცელებით ემუქრებოდა.

ბრალდებული დაზარალებულთან მიმოწერის დროს არასრულწლოვანს სექსუალური კონტაქტის დამყარებას სთავაზობდა.

პროკურატურის განცხადების მიხედვით, გამოიკითხა დაზარალებული, ამოღებული იქნა ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები, რომლებშიც ნაპოვნია დანაშაულში მამხილებელი მტკიცებულებები, რის შემდეგაც ბრალდებული დააკავეს.

მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით (პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონო მოპოვება და შენახვა) და 141-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტით (სრულწლოვნის მიერ წინასწარი შეცნობით თოთხმეტი წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მიმართ გარყვნილი ქმედება) წარედგინა.

ბრალდებულს 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ემუქრება.

ავტორი: ნინა სიგუა

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

დააკავეს კაცი, რომელიც 13 წლის ბავშვს ინტიმური შინაარსის ფოტო-ვიდეოების გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა 30.10.2025
EU საქართველოს სთხოვს ეკონომიკურად კრიტიკული საქონლის რუსეთში რეექსპორტის აკრძალვას 30.10.2025
„ამბასადორი აილენდ ბათუმმა“ კუნძულის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის ნებართვა მიიღო  30.10.2025
ფაშინიანმა ისაუბრა, რატომ არ შეცვლის სომხეთი კონსტიტუციას ბაქოს მოთხოვნით 30.10.2025
სელფი მობაილი eCommerce Day Georgia 2025-ის პარტნიორია 30.10.2025
რაზე შეთანხმდნენ აშშ და ჩინეთი 30.10.2025
მე-10 სკოლასთან მომხდარ ინციდენტზე სისხლის სამართლის წესით გამოძიება არ დაწყებულა 30.10.2025
ომბუდსმენი: დროულად უნდა დადგინდეს იმ მძღოლის ვინაობა, ვინც დადიანზე საფრთხე შეუქმნა პროტესტის მონაწილეებს 30.10.2025
