დააკავეს კაცი, რომელიც 13 წლის ბავშვს ინტიმური შინაარსის ფოტო-ვიდეოების გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა

პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები უკანონო მოპოვების, შენახვის და 13 წლის არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების ფაქტებზე ერთი პირი დააკავეს.
თბილისის პროკურატურის განცხადებით, ბრალდებული არასრულწლოვანს სოციალურ ქსელებში წერდა, აიძულებდა ინტიმური შინაარსის ფოტო-ვიდეოების გაგზავნას, არასრულწლოვანს ურთიერთობის გაგრძელების მიზნით, აღნიშნული მასალის გავრცელებით ემუქრებოდა.
ბრალდებული დაზარალებულთან მიმოწერის დროს არასრულწლოვანს სექსუალური კონტაქტის დამყარებას სთავაზობდა.
პროკურატურის განცხადების მიხედვით, გამოიკითხა დაზარალებული, ამოღებული იქნა ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები, რომლებშიც ნაპოვნია დანაშაულში მამხილებელი მტკიცებულებები, რის შემდეგაც ბრალდებული დააკავეს.
მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით (პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონო მოპოვება და შენახვა) და 141-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტით (სრულწლოვნის მიერ წინასწარი შეცნობით თოთხმეტი წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მიმართ გარყვნილი ქმედება) წარედგინა.
ბრალდებულს 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ემუქრება.
ავტორი: ნინა სიგუა