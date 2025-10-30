ახალი ამბები

მე-10 სკოლასთან მომხდარ ინციდენტზე სისხლის სამართლის წესით გამოძიება არ დაწყებულა

30 ოქტომბერი, 2025 •
მე-10 სკოლასთან მომხდარ ინციდენტზე სისხლის სამართლის წესით გამოძიება არ დაწყებულა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გუშინ, 29 ოქტომბერს,  თბილისში, დადიანის გამზირზე მომხდარ შემთხვევაზე გამოძიება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დაიწყო.

კერძოდ, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის (125-ე მუხლი) და სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების შესახებ პოლიციელის მოთხოვნის შეუსრულებლობის (123-ე მუხლი) მუხლებით.

საუბარია მე-10 საჯარო სკოლის მოსწავლეებისა და მათ მშობლების საპროტესტო აქციისას მომხდარ შემთხვევაზე, როცა დაუდგენელი პირი ხალხის მასაში შევარდა ავტომობილით.

გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ ავტომობილი ეჯახება იქვე მდგომ კაცს. “ნეტგაზეთის” ინფორმაციით, აღნიშნული კაცი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი-ნაძალადევის სამმართველოს უფროსის მოადგილე ლაშა სალუქვაძეა. თუმცა შსს-ში ამ ინფორმაციას არ ადასტურებენ.

თბილისის მე-10 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა 29 ოქტომბრის საღამოს, უკვე მეორედ გადაკეტეს ცოტნე დადიანის გამზირი. ისინი ღირსეულ პირობებში სასკოლო განათლების მიღების შესაძლებლობას ითხოვენ. მე-10 სკოლა რამდენიმე წლის წინ დაინგრა და ახალი შენობა დღემდე არ აუშენებიათ. მოსწავლეებისა და მშობლების მოთხოვნაა, სკოლის აშენებამდე სამინისტრომ უზრუნველყოს ალტერნატიული ფართით, სადაც შეძლებენ განათლების მიღებას

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მუნიციპალური განვითარების ფონდის ყოფილ დირექტორს 300 000 ლარის გირაო შეეფარდა

აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ, “ხელისუფლება გაწმინდოს”

იურისტის თქმით, საკონსტიტუციომ პარტიების აკრძალვის სარჩელზე ვენეციის კომისიასაც უნდა მიმართოს

დღეს, 29 ოქტომბერს, კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით

