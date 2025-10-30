მე-10 სკოლასთან მომხდარ ინციდენტზე სისხლის სამართლის წესით გამოძიება არ დაწყებულა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გუშინ, 29 ოქტომბერს, თბილისში, დადიანის გამზირზე მომხდარ შემთხვევაზე გამოძიება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დაიწყო.
კერძოდ, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის (125-ე მუხლი) და სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების შესახებ პოლიციელის მოთხოვნის შეუსრულებლობის (123-ე მუხლი) მუხლებით.
საუბარია მე-10 საჯარო სკოლის მოსწავლეებისა და მათ მშობლების საპროტესტო აქციისას მომხდარ შემთხვევაზე, როცა დაუდგენელი პირი ხალხის მასაში შევარდა ავტომობილით.
გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ ავტომობილი ეჯახება იქვე მდგომ კაცს. “ნეტგაზეთის” ინფორმაციით, აღნიშნული კაცი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი-ნაძალადევის სამმართველოს უფროსის მოადგილე ლაშა სალუქვაძეა. თუმცა შსს-ში ამ ინფორმაციას არ ადასტურებენ.