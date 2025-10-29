“ჩინეთის შეკავება, რუსეთის იზოლაცია და კონფრონტაცია კორეის სახალხო-დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან” – როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, ეს NATO-ს პოლიტიკაა.
“NATO არც ევრაზიის სხვა რეგიონებს აკლებს ყურადღებას: ახლო აღმოსავლეთი, სამხრეთ კავკასია, ცენტრალური აზია, სამხრეთ აზია. ამასთან, ამ სუბრეგიონებთან მუშაობენ ინდივიდუალურად და არა საერთოევრაზიული ინტერესების კონტექსტში. ყველა მათგანში ცდილობენ ფეხი მოიკიდონ და გავლენას ახდენენ პროცესებზე, ეს გავლენა დიდწილად უკიდურესად ნეგატიურია ალიანსის აგრესიული პოლიტიკის გათვალისწინებით. დაისმის საპასუხო კითხვა, თუ საერთო ტენდენცია ასეთია, გვინდა კი რომ მთელი ჩვენი უზარმაზარი და მშვენიერი კონტინენტი NATO-ს საკუთრებად გადაკეთდეს. ამას ვერ დავთანხმდებით”, – თქვა სერგეი ლავროვმა მინსკში გამართულ ევრაზიული უსაფრთხოების კონფერენციაზე.