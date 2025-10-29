ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“არ შევეგუებით NATO-ს საკუთრებად გადაკეთდეს ჩვენი კონტინენტის რეგიონები” – ლავროვი

29 ოქტომბერი, 2025 •
“არ შევეგუებით NATO-ს საკუთრებად გადაკეთდეს ჩვენი კონტინენტის რეგიონები” – ლავროვი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ჩინეთის შეკავება, რუსეთის იზოლაცია და კონფრონტაცია კორეის სახალხო-დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან” – როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, ეს NATO-ს პოლიტიკაა.

“NATO არც ევრაზიის სხვა რეგიონებს აკლებს ყურადღებას: ახლო აღმოსავლეთი, სამხრეთ კავკასია, ცენტრალური აზია, სამხრეთ აზია. ამასთან, ამ სუბრეგიონებთან მუშაობენ ინდივიდუალურად და არა საერთოევრაზიული ინტერესების კონტექსტში. ყველა მათგანში ცდილობენ ფეხი მოიკიდონ და გავლენას ახდენენ პროცესებზე, ეს გავლენა დიდწილად უკიდურესად ნეგატიურია ალიანსის აგრესიული პოლიტიკის გათვალისწინებით. დაისმის საპასუხო კითხვა, თუ საერთო ტენდენცია ასეთია, გვინდა კი რომ მთელი ჩვენი უზარმაზარი და მშვენიერი კონტინენტი NATO-ს საკუთრებად გადაკეთდეს. ამას ვერ დავთანხმდებით”, – თქვა სერგეი ლავროვმა მინსკში გამართულ ევრაზიული უსაფრთხოების კონფერენციაზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ნინო დათაშვილს წინასწარი პატიმრობა 5000-ლარიანი გირაოთი შეეცვალა 29.10.2025
პროკურატურა თანახმაა, გირაოთი გაათავისუფლოს ნინო დათაშვილი 29.10.2025
“არ შევეგუებით NATO-ს საკუთრებად გადაკეთდეს ჩვენი კონტინენტის რეგიონები” – ლავროვი 29.10.2025
პირი არასრულწლოვანით ვაჭრობით ბრალდებით დააკავეს 29.10.2025
მე-10 სკოლის მოსწავლეებმა და მათმა მშობლებმა გზა გადაკეტეს – რას ითხოვენ ისინი 28.10.2025
500 000 ლარი და 2-წლიანი პატიმრობა – BBC-ის ცნობით, 19 წლის ბელა მეილ კალლის საპროცესოს გაუფორმებენ 28.10.2025
„ოცნებამ“ ხაზი გაუსვა საკუთარ სისუსტესა და სამართლიან არჩევნებში ევროპული ძალების შიშს – თევზაძე 28.10.2025
ვგმობ ძირითადი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილებას – ზურაბიშვილი 28.10.2025
