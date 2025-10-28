ვგმობ ძირითადი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილებას – ზურაბიშვილი

“ვგმობ “ქართული ოცნების” გადაწყვეტილებას ძირითადი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ, რაც მიზნად ისახავს საქართველოს რუსული ტიპის ავტორიტარულ რეჟიმად გადაქცევას”, – ამის შესახებ განცხადებას ავრცელებს საქართველოს მე-5 პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი.
“რეჟიმი ყოველდღიურად სისტემატურად ახორციელებს ყველაფრის შეზღუდვას, რაც ხელს უშლის სრული ავტორიტარიზმის დამკვიდრებაში და გამყარებაში.
დღეს, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის წინააღმდეგ საჭიროა ერთიანი და მკაფიო ხმა ისმოდეს საქართველოდან: ეს მიუღებელია!
ოპონენტების ასეთი დევნა არა მხოლოდ ანგრევს მრავალპარტიულ დემოკრატიას, შლის საზოგადოებას და ანადგურებს სახელმწიფოს.
სოლიდარობა ყველა ოპოზიციურ ძალას, ვისაც ეზღუდება კონსტიტუციური უფლება თავისუფლად გამოხატვისა და პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობის”, – აცხადებს ზურაბიშვილი.
დღეს ცნობილი გახდა, რომ “ქართული ოცნება” საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით აპირებს აკრძალოს 3 ოპოზიციური პარტია: ენმ, “ახალი” და “ლელო”.