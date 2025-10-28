ახალი ამბები

სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის

28 ოქტომბერი, 2025 •
სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის უმსხვილესი ნავთობკომპანია “ლუკოილი” აშშ-ის მიერ სანქციების დაწესების ფონზე საერთაშორისო აქტივების გაყიდვას გეგმავს.

ამასთან დაკავშირებით კომპანიამ 27 ოქტომბერს განცხადება გამოაქვეყნა.

განცხადების მიხედვით, პოტენციური მყიდველების წინადადებების განხილვა უკვე დაწყებულია.

“ ზოგიერთი სახელმწიფოს მიერ კომპანიისა და მისი შვილობილი კომპანიების მიმართ შემზღუდავი ზომების შემოღების გამო, ლუკოილი აცხადებს საერთაშორისო აქტივების გაყიდვის განზრახვას. პოტენციური მყიდველებისგან შეთავაზებების განხილვა დაწყებულია”, – წერია განცხადებაში.

“ლუკოილის” ერთ-ერთმ ყოფილმა დირექტორმა ანონიმურობის დაცვით politico-სთან საუბრისას განაცხადა, რომ ამ ნაბიჯმა შესაძლოა კომპანიის შემოსავლები და მოგება „დაახლოებით 30 პროცენტით“ შეამციროს. მისი თქმით, კომპანია იძულებულია გაყიდოს სამი ნავთობგადამმუშავებელი ქარხანა და მსოფლიოში არსებული თითქმის 5000 ბენზინგასამართი სადგურიდან დაახლოებით ნახევარი.

“ლუკოილი დასრულდა”,- თქვა კომპანიის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა politico-სთან საუბრისას.

ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის უმსხვილეს ნავთობკომპანიებს, ”როსნეფტსა” და “ლუკოილს”, ასევე მათ შვილობილებს, სანქციები დაუწესა.

აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება გაზრდის ზეწოლას რუსეთის ენერგოსექტორზე და შეზღუდვას კრემლის შესაძლებლობას, დააფინანსოს საკუთარი ომის მანქანა.

“ლუკოილი” არის ერთ-ერთი უდიდესი ენერგეტიკული კომპანია, რომელიც დაკავებულია ნავთობის, ბუნებრივი აირის და ნავთობპროდუქტების ძიებით, მოპოვებით, გადამუშავებით, ტრანსპორტირებით და რეალიზაციით.

„ლუკოილი“ მსგავს ოპერაციებს ახორციელებს როგორც რუსეთში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

ავტორი: ნინა სიგუა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„რა არის Agentic AI და მისი როლი ბიზნესში“ – თიბისი ბიზნესის და Visa-ს მხარდაჭერით, დილის შეხვედრების სერია გრძელდება

სოფლის განვითარების სააგენტოს გრანტების მითვისების საქმეზე 21 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში

„სადიგოვის პირველი კითხვა იზოლატორში: ტარდება რუსთაველზე აქცია?“ – ადვოკატი“

ანტიკორუფციული ბიურო საგამოძიებო უწყება არაა, მისი ფუნქცია დეკლარაციების გადამოწმებაა – პაპუაშვილი

სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის 28.10.2025
სანქციების გამო “ლუკოილი” საერთაშორისო აქტივებს ყიდის
გავაგრძელებთ ბრძოლას, იმ პარტიებთან ერთადაც, რომელსაც ივანიშვილი გაუქმებით ემუქრება – ბოკუჩავა 28.10.2025
გავაგრძელებთ ბრძოლას, იმ პარტიებთან ერთადაც, რომელსაც ივანიშვილი გაუქმებით ემუქრება – ბოკუჩავა
გამოწვევაა, რომელსაც აუცილებლად მოვუძებნით წინააღმდეგობის გზას – „ლელო“ აკრძალვაზე 28.10.2025
გამოწვევაა, რომელსაც აუცილებლად მოვუძებნით წინააღმდეგობის გზას – „ლელო“ აკრძალვაზე
აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარე ალიევს მიმართავს 28.10.2025
აშშ-ის კონგრესის ადამიანის უფლებათა კომისიის თანათავმჯდომარე ალიევს მიმართავს
ბახრუზ სამედოვს სამარტოო საკანში ყოფნის ვადა ერთი თვით გაუგრძელეს 28.10.2025
ბახრუზ სამედოვს სამარტოო საკანში ყოფნის ვადა ერთი თვით გაუგრძელეს
„ოცნება“ სამი პოლიტიკური ძალის აკრძალვას მოითხოვს 28.10.2025
„ოცნება“ სამი პოლიტიკური ძალის აკრძალვას მოითხოვს
თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსი გადადგა 28.10.2025
თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსი გადადგა
AI და მომავლის უნარები – GAIA Meetups Horizons -ის პირველი შეხვედრა გაიმართა 28.10.2025
AI და მომავლის უნარები – GAIA Meetups Horizons -ის პირველი შეხვედრა გაიმართა