29 ოქტომბერი, 2025 •
რუსეთში საქართველოს ინტერესთა სექციას დროებით სოფო მოსიძე ხელმძღვანელობს — „ტვ პირველი“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მამუკა მერკვილაძე რუსეთში, შვეიცარიის საელჩოში საქართველოს ინტერესების სექციის ხელმძღვანელის პოსტიდან გაათავისუფლეს.

მის მოვალეობას დროებით ყოფილი ჟურნალისტი სოფო მოსიძე ასრულებს, რომელიც მანამდე საქართველოს საელჩოში ბელარუსში უფროსი მრჩევლის პოსტს იკავებდა.

საკადრო ცვლილების შესახებ ინფორმაცია „ტვ პირველმა“ გაავრცელა. ეს ინფორმაცია ტელეკომპანიას რუსეთში, შვეიცარიის საელჩოს საქართველოს ინტერესების სექციაში დაუდასტურეს, თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტრო კომენტარს ამ დრომდე არ აკეთებს.

შვეიცარიის საელჩოში საქართველოს ინტერესების სექციის ხელმძღვანელად მამუკა მერკვილაძე 2024 წლის მარტში დაინიშნა. „ტვ პირველის“ ინფორმაციით, მამუკა მერკვილაძე სუს-ის ყოფილი უფროს გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირია და დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელის გამოწვევის შესახებ ნოტა, მაკა ბოჭორიშვილმა 2025 წლის 25 სექტემბერს გააგზავნა.

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის დამყარდა 1992 წლის 1 ივლისს.

საქართველომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები 2008 წლის სექტემბერში, რუსეთის სამხედრო აგრესიისა და მოსკოვის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების შემდეგ გაწყვიტა.

2009 წლის მარტში გაიხსნა საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექცია, და რუსეთის ფედერაციაში — შვეიცარიის საელჩოს საქართველოს ინტერესების სექცია. ეს სექცია უზრუნველყოფს მათ შორის, საკონსულო მომსახურებას.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“არ შევეგუებით, NATO-ს საკუთრებად გადაკეთდეს ჩვენი კონტინენტის რეგიონები” – ლავროვი

პირი არასრულწლოვანით ვაჭრობის ბრალდებით დააკავეს

500 000 ლარი და 2-წლიანი პატიმრობა – BBC-ის ცნობით, 19 წლის ბელა მეილ კალლის საპროცესოს გაუფორმებენ

„ოცნებამ“ ხაზი გაუსვა საკუთარ სისუსტესა და სამართლიან არჩევნებში ევროპული ძალების შიშს – თევზაძე

აზერბაიჯანში დეპუტატის ყოფილი ცოლი იძულებით ფსიქიატრიულ მკურნალობაზე საუბრობს 29.10.2025
ვიცი, რომ მამა ანდრიას განკვეთა უნდოდა, მადლობა უწმინდესს, რომ მაინც დაიცვა ჩემი მღვდლობა – არქიმანდრიტ დოროთე 29.10.2025
პროფკავშირების გენერალური მდივნად ირაკლი პეტრიაშვილი, პრეზიდენტი კი რაისა ლიპარტელიანი აირჩიეს 29.10.2025
რუსეთში საქართველოს ინტერესთა სექციას დროებით სოფო მოსიძე ხელმძღვანელობს — „ტვ პირველი“ 29.10.2025
მუნიციპალური განვითარების ფონდის ყოფილ დირექტორს 300 000 ლარის გირაო შეეფარდა 29.10.2025
აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ, “ხელისუფლება გაწმინდოს” 29.10.2025
იურისტის თქმით, საკონსტიტუციომ პარტიების აკრძალვის სარჩელზე ვენეციის კომისიასაც უნდა მიმართოს 29.10.2025
დღეს, 29 ოქტომბერს, კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით 29.10.2025
