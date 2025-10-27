ახალი ამბები

გასაკვირი არაა, რომ ევრონესტზე არ გამოცხადდით, რადგან თქვენი ლეგიტიმურობა კითხვის ნიშნის ქვეშაა- ბრეიზა „ოცნებას“

27 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პოლონელი ევროპარლამენტარი კშიშტოფ ბრეიზაგამოეხმაურა  „ქართული ოცნების“ მიერ ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეაში არმონაწილეობას.

მისი თქმით, გასაკვირი არ არის, რომ „ქართული ოცნება“ ევრონესტის საპარლამენტოს ასამბლეაში არ მონაწილეობს, ვინაიდან მათი ლეგიტიმაცია ევროპაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას.

„ქართული ოცნების“ დელეგაცია ერევანში ევრონესტზე არ გამოცხადდა. გასაკვირი არ არის – როდესაც თქვენი 2024 წლის „არჩევნები“ გაყალბებულია და თქვენი ლეგიტიმურობა მთელ ევროპაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, ცარიელი სკამები უფრო ადვილი გზაა“, – წერს X-ზე კშიშტოფ ბრეიზა.

კშიშტოფ ბრეიზა პასუხობს „ქართული ოცნების“ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს, ლევან მახაშვილს, რომელმაც ევრონესტს კრიტიკული წერილი გაუგზავნა.

კშიშტოფ ბრეიზას განცხადებით, „ქართულ ოცნება“ „მტრულად განწყობილებს“ ეძახის ევროპარლამენტარების იმის გამო, რომ ქართველი ხალხის გვერდით დგანან.

„სინამდვილეში, სწორედ მათივე მტრობაა დემოკრატიისა და ევროპის მიმართ, რაც მათ იზოლაციაში აყენებს.

მე ერევანში ვარ, რათა წარმოვადგინო ის ღირებულებები, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეებს დღემდე სწამთ – თავისუფლება, სიმართლე და ევროპული მომავალი”, – წერს X-ზე კშიშტოფ ბრეიზა.

„ქართული ოცნების“ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, ლევან მახაშვილმა 27 ოქტომბერს განაცხადა, რომ თავს შეიკავებენ ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის მე-12 პლენარულ სესიაში მონაწილეობისგან, რომელიც ერევანში იმართება. ამის შესახებ მახაშვილმა ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეას წერილით მიმართა.

წერილში მახაშვილი წერს, რომ „ქართული ოცნება“ შეშფოთებულია ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში ჩართული ზოგიერთი ევროპარლამენტარისა და მთლიანად ევროპარლამენტის ქმედებით.

“სულ უფრო მეტად ვართ შეშფოთებულები ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში ჩართული ზოგიერთი ევროპარლამენტარის, ისევე, როგორც მთლიანად ევროპარლამენტის ქმედებით, რომელთა მტრული რიტორიკა და ნაბიჯები ეწინააღმდეგება პარტნიორობისა და ურთიერთპატივისცემის პრინციპებს”,- წერს ლევან მახარაშვილი წერილში.

ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკის საპარლამენტო განზომილებაა, რომელიც ევროპარლამენტის 60 წევრის და აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვეყნების საპარლამენტო დელეგაციებისგან შედგება.

პლენარული სესია იმართება ყოველწლიურად მონაცვლეობით ბრიუსელსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან ერთ-ერთ დედაქალაქში.

ავტორი: ნინა სიგუა

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„რა არის Agentic AI და მისი როლი ბიზნესში“ – თიბისი ბიზნესის და Visa-ს მხარდაჭერით, დილის შეხვედრების სერია გრძელდება 27.10.2025
სოფლის განვითარების სააგენტოს გრანტების მითვისების საქმეზე 21 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში 27.10.2025
„სადიგოვის პირველი კითხვა იზოლატორში: ტარდება რუსთაველზე აქცია?“ – ადვოკატი“ 27.10.2025
ანტიკორუფციული ბიურო საგამოძიებო უწყება არაა, მისი ფუნქცია დეკლარაციების გადამოწმებაა – პაპუაშვილი 27.10.2025
„ოცნება” პოლიტიკურ კონკურენტებს კანონით წინასწარ აუქმებს – არასამთავრობო ორგანიზაციები 27.10.2025
თაღლითობასთან დაკავშირებულ საქმეებზე 4 ადამიანი დააკავეს 27.10.2025
ბაქოში მყოფი ტყვეების საკითხი კვლავ გადაუჭრელია – ერევანი 27.10.2025
“ჩვენც მზად ვართ ტვირთის ტრანზიტისთვის თურქეთიდან აზერბაიჯანში და პირიქით” 27.10.2025
