რუსუდან თევზაძე სადეპუტატო მანდატს და გახარიას პარტიას ტოვებს

„გახარია — საქართველოსთვის“ პოლიტსაბჭოს წევრი და განათლებისა და კულტურის მიმართულების კურატორი რუსუდან თევზაძე სადეპუტატო მანდატზე უარს აცხადებს და პარტიას ტოვებს.
ის ერთ-ერთია იმ 12 დეპუტატს შორის, რომლის უფლებამოსილებაც „ქართულმა ოცნებამ“ სექტემბერში ცნო.
„პოლიტიკური პარტიის წევრის სტატუსით ვცდილობდი, ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმეების კეთებას. მოგეხსენებათ ისიც, რომ მაქვს დეპუტატის მანდატი, რომელიც კოლეგებთან და მეგობრებთან, რთული და წინააღმდეგობებით აღსავსე ერთობლივი მუშაობით მივიღე. თუმცა, დღეს და ახლა, საქართველოსთვის უკიდურესად მძიმე საშინაო და საგარეო გამოწვევების ფონზე, მივიღე ადამიანურად ურთულესი, მაგრამ, ვფიქრობ, მოქალაქეობრივად სწორი გადაწყვეტილება, ჩემი შვილებისა და მათი თაობის მომავლის სასარგებლოდ. უარს ვამბობ პარლამენტის მანდატზე და ვტოვებ პარტიას“, — წერს რუსუდან თევზაძე.
ამასთან, აცხადებს, რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის მიმართული პოლიტიკური ძალის „გახარია საქართველოსთვის“ წინააღმდეგ.
„ჩემი კოლეგები, ჩემთვის კვლავაც რჩებიან მეგობრებად და ჩემთვის პატივსაცემ პროფესიონალ ადამიანებად და ვუსურვებ მათ წარმატებას ამ გზაზე“, — დასძენს რუსუდან თევზაძე.