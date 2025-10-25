ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აზერბაიჯანში დაპატიმრებული ოპოზიციონერების ადვოკატი დააპატიმრეს

25 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიჯანში ოპოზიციონერების ადვოკატი ზაბილ ქეჰრამანოვი „ხულიგნობის“ ბრალდებით დააკავეს. ის ბრალდებას უარყოფს

როგორც გამოცემები “კავკაზსკი უზელი” და Meydan.tv წერენ, ზაბილ ქეჰრამანოვი იცავდა აზერბაიჯანის სახალხო ფრონტის პარტიის წევრებს. სამართალდამცავებმა იგი დააკავეს ხულიგნობის ბრალდებით (221.2.2 მუხლი), ცოტა ხნით ადრე კი, ადვოკატთა კოლეგიამ მისთვის ადვოკატის სტატუსი დროებით შეაჩერა.

ქეჰრამანოვის ადვოკატმა, საადათ სეიდლიმ, „კავკაზსკი უზელის“ კორესპონდენტს განუცხადა, რომ მისი კოლეგა ბრალდებულია  ავტოსამრეცხაოში მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილეობასა და სხეულის დაზიანების მიყენებაში, თუმცა ქეჰრამანოვი სრულიად უარყოფს ბრალდებას.

აზერბაიჯანელმა აქტივისტებმა ქეჰრამანოვის დაკავება მისი პროფესიული და უფლებადამცველი საქმიანობით ახსნეს. ერთ-ერთის თქმით, ქეჰრამანოვი იყო იმ იშვიათ ადვოკატთაგანი რეგიონებში, ვინც პოლიტპატიმრებსა და ოპოზიციონერებს იცავდა და არ ექვემდებარებოდა ხელისუფლების ზეწოლას.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

