გრიგოლ ლილუაშვილის ნათესავის საქმის სასამართლო სხდომა დაიხურა

25 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის, გრიგოლ ლილუაშვილის ნათესავის, ანდრია ლილუაშვილის საქმის სხდომა დაიხურა.

სხდომის გახსნიდან მალევე პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა მოსამართლე ნანა შამათავას სხდომის დახურვის შუამდგომლობით მიმართა. შამათავამ მოთხოვნა დააკმაყოფილა, რის შემდეგაც ტექნიკური შესვენება გამოცხადდა, რა დროსაც დამსწრე პირებს დარბაზი დაატოვებინეს.

ანდრია ლილუაშვილის დაკავების შესახებ პროკურატურამ ინფორმაცია 23 ოქტომბერს გაავრცელა. უწყების ცნობით, ანდრია ლილუაშვილს ბრალად ედება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. ერთი დღით ადრე, 22 ოქტომბერს, ამავე ბრალდებით დააკავეს გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული კიდევ ერთი პირი, კობა ხუნდაძე.

პროკურატურა ანდრია ლილუაშვილისთვის პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნას აპირებს, დაცვის მხარე კი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების გარეშე გათავისუფლების შუამდგომლობას დააყენებს.

ანდრია ლილუაშვილისთვის წარდგენილი ბრალი 9-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. როგორც ცნობილია, ამ ეტაპზე ის დუმილის უფლებას იყენებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

