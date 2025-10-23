ახალი ამბები

დაკავებულია გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული კიდევ ერთი პირი

23 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროკურატურის განცხადებით, დაკავებულია სახელმწიფო სამსახურის ყოფილ უფროსთან, გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული კიდევ ერთი პირი, ანდრია ლილუაშვილი.

მათი ცნობით, ანდრია ლილუაშვილს ბრალად ედება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. ამავე ბრალდებით გუშინ დააკავეს გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი, კობა ხუნდაძე.

„როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, წინა დღეებში საქართველოს გენერალური პროკურატურის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივი ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის – ირაკლი ღარიბაშვილის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის – გრიგოლ ლილუაშვილის, ყოფილი მთავარი პროკურორის – ოთარ ფარცხალაძის და მათთან დაკავშირებული პირების ბინების, სახლების და სეიფების ჩხრეკები, რა დროსაც ამოღებული იქნა სხვადასხვა ელექტრონული ინფორმაციის მატარებლები, დოკუმენტაცია, ძვირფასეულობა და დიდი ოდენობით ფულადი თანხა.

დღეს, აღნიშნულ საქმეზე საქართველოს გენერალური პროკურატურის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების ფარგლებში, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაკავებული იქნა გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი – ანდრია ლილუაშვილი.

დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე მუხლით წარედგინება, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების – პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით, სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.

საქართველოს პროკურატურა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინტენსიურად აგრძელებს გამოძიებას იმ პირების მიმართ, ვისთანაც შესაძლოა დანაშაულებრივ კავშირში იყო ანდრია ლილუაშვილი, როგორც ზემოაღნიშნული კვალიფიკაციით, ისე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 339 პრიმა მუხლით, რაც გულისხმობს ზეგავლენით ვაჭრობას. ასევე, ორგანიზებულ დანაშაულებრივ საქმიანობაში ჩართული სხვა პირების გამოვლენის და შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურების გატარების მიზნით“, – აცხადებენ პროკურატურაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ყაველაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გიორგი მოდებაძე დანიშნა

უკრაინას სურს, შვედეთისგან 150 ავიაგამანადგურებელი იყიდოს რუსეთის ფულით

7 პირს ასამართლებენ “იმედის”, საზაუს და რ2-ის გადამღები ჯგუფებისთვის ხელშეშლის ბრალდებით 23.10.2025
აქტივისტს, რომელსაც „იმედის“ ჟურნალისტისთვის ხელის შეშლას ედავებიან, პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა 23.10.2025
Reuters: ინდოეთი და ჩინეთი რუსული ნავთობის იმპორტის შეჩერებისთვის ემზადებიან 23.10.2025
ლონდონში 3 პირი დააკავეს რუსეთის დაზვერვისთვის დახმარების ბრალდებით 23.10.2025
პუტინმა რუსეთისა და საქართველოს საზღვრის დელიმიტაციის სპეციალური წარმომადგენელი დანიშნა 23.10.2025
აფგან სადიგოვს “რუსთაველის ბლოკირებისთვის “14 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს – ცოლი 23.10.2025
ანდრია ლილუაშვილის ჩხრეკისას თანხა ამოღებული არ არის – ადვოკატი 23.10.2025
კაცს, რომელიც სისტემატიურად აუპატიურებდა არასრულწლოვან შვილს, უვადო პატიმრობა მიესაჯა – პროკურატურა 23.10.2025
