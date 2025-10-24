ახალი ამბები

მაღლაფერიძემ უარი თქვა შეერთებოდა ლიკა ბასილაია-შავგულიძის მხარდამჭერ განცხადებას

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ, ვასილ მაღლაფერიძემ უარი თქვა შეერთებოდა ამავე საბჭოს დაკავებული წევრის, ლიკა ბასილაია-შავგულიძის მხარდამჭერ განცხადებას.

„მე, რასაკვირველია, არ შემოვუერთდები იმიტომ, რომ ჩემი ინდივიდუალური მოსაზრებაა, ინდივიდუალური, და მე არც მისაუბრია კოლეგებთან. მე არც ქუჩის გადაკეტვის სოლიდარული ვარ, არც პოლიციის მანქანებზე ასვლის მიმართ ვარ სოლიდარული და არც შეურაცხყოფების მიმართ ვარ სოლიდარული, არც საჯაროდ და არც შიგნით, არც სხდომის შიგნით… მე, რასაკვირველია, ამის მიმართ სოლიდარული ვერ ვიქნები“, – განაცხადა ვასილ მაღლაფერიძემ.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, ლიკა ბასილაია-შავგულიძე პოლიციამ 22 ოქტომბერს იმ დროს დააკავა, როცა დაკავებული ჟურნალისტების სოლიდარობის აქციაზე იმყოფებოდა.

ლიკა ბასილაია-შავგულიძის მხარდამჭერი განცხადება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრებმა, ლაშა ტუღუშმა და ზაზა აბაშიძემ დღეს, 24 ოქტომბერს, გამართულ სხდომაზე წარადგინეს და სხვა წევრებსაც შესთავაზეს, რომ შეერთებოდნენ. თუმცა სხდომის მიმდინარეობისას ვასილ მაღლაფერიძემ და სამეურვეო საბჭოს კიდევ ერთმა წევრმა, გია იაკობაშვილმა უარი თქვეს დაკავებული ლიკა ბასილაიასადმი სოლიდარობის გამოცხადებაზე.

ამ დრომდე უცნობია, რა მუხლითაა დაკავებული ლიკა ბასილაია. როგორც მისმა ადვოკატმა ნეტგაზეთს განუცხადა, მისთვის საქმის მასალები არ გადაუციათ. ადვოკატის თქმით, სავარაუდოდ, ლიკა ბასილაია-შავგულიძის პროცესი დღეს გაიმართება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

