ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აფგან სადიგოვს “რუსთაველის ბლოკირებისთვის “14 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს – ცოლი

23 ოქტომბერი, 2025 •
აფგან სადიგოვს “რუსთაველის ბლოკირებისთვის “14 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს – ცოლი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

22 ოქტომბერს დაკავებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს, აფგან სადიგოვს, რომელმაც დაახლოებით 6 თვის წინ დატოვა საქართველოს ციხე, 14- დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს რუსთაველის გამზირზე აქციის დროს გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის ბლოკირების ბრალდებით. ამის შესახებ აფგან სადიგოვის ცოლი, სევინჯ სადიგოვა წერს.

აფგან სადიგოვს გუშინ ოჯახი რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდა. საბოლოოდ ადვოკატებმა გაარკვიეს, რომ ის დაკავებული იყო.

აფგან სადიგოვი ციხის დატოვების შემდეგ ყოველდღე რუსთაველის გამზირზე დგას საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად. საქართველოს ხელისუფლება მას ქვეყნის დატოვების უფლებას არ აძლევს.

“ჩემი ბრძოლის ადგილი ახლა რუსთაველის გამზირია” – აფგან სადიგოვი 5 თვეა საქართველოდან ვერ გადის

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ყაველაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გიორგი მოდებაძე დანიშნა

ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-19 პაკეტი დაამტკიცა

უკრაინას სურს, შვედეთისგან 150 ავიაგამანადგურებელი იყიდოს რუსეთის ფულით

„იმედის“ ჟურნალისტისთვის ხელის შეშლის ბრალდებით აქტივისტი პროკურატურაში დაიბარეს

7 პირს ასამართლებენ “იმედის”, საზაუს და რ2-ის გადამღები ჯგუფებისთვის ხელშეშლის ბრალდებით 23.10.2025
7 პირს ასამართლებენ “იმედის”, საზაუს და რ2-ის გადამღები ჯგუფებისთვის ხელშეშლის ბრალდებით
აქტივისტს, რომელსაც „იმედის“ ჟურნალისტისთვის ხელის შეშლას ედავებიან, პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა 23.10.2025
აქტივისტს, რომელსაც „იმედის“ ჟურნალისტისთვის ხელის შეშლას ედავებიან, პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა
Reuters: ინდოეთი და ჩინეთი რუსული ნავთობის იმპორტის შეჩერებისთვის ემზადებიან 23.10.2025
Reuters: ინდოეთი და ჩინეთი რუსული ნავთობის იმპორტის შეჩერებისთვის ემზადებიან
ლონდონში 3 პირი დააკავეს რუსეთის დაზვერვისთვის დახმარების ბრალდებით 23.10.2025
ლონდონში 3 პირი დააკავეს რუსეთის დაზვერვისთვის დახმარების ბრალდებით
პუტინმა რუსეთისა და საქართველოს საზღვრის დელიმიტაციის სპეციალური წარმომადგენელი დანიშნა 23.10.2025
პუტინმა რუსეთისა და საქართველოს საზღვრის დელიმიტაციის სპეციალური წარმომადგენელი დანიშნა
აფგან სადიგოვს “რუსთაველის ბლოკირებისთვის “14 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს – ცოლი 23.10.2025
აფგან სადიგოვს “რუსთაველის ბლოკირებისთვის “14 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს – ცოლი
ანდრია ლილუაშვილის ჩხრეკისას თანხა ამოღებული არ არის – ადვოკატი 23.10.2025
ანდრია ლილუაშვილის ჩხრეკისას თანხა ამოღებული არ არის – ადვოკატი
კაცს, რომელიც სისტემატიურად აუპატიურებდა არასრულწლოვან შვილს, უვადო პატიმრობა მიესაჯა – პროკურატურა 23.10.2025
კაცს, რომელიც სისტემატიურად აუპატიურებდა არასრულწლოვან შვილს, უვადო პატიმრობა მიესაჯა – პროკურატურა