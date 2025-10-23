ახალი ამბები

ყაველაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გიორგი მოდებაძე დანიშნა

23 ოქტომბერი, 2025 •
ყაველაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გიორგი მოდებაძე დანიშნა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პრეზიდენტმა, მიხეილ ყაველაშვილმა, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გიორგი მოდებაძე დანიშნა.

გიორგი მოდებაძე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე 10 წლის ვადით განწესდა. მან საკონსტიტუციო სასამართლოში ირინა იმერლიშვილი ჩაანაცვლა, რომელიც 2016 წელს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ იყო დანიშნული, საკუთარი განცხადების საფუძველზე 20 ოქტომბრიდან, ვადაზე ადრე შეუწყდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება.

საკონსტიტუციოს მოსამართლედ დანიშვნამდე, გიორგი მოდებაძე „ქართული ოცნების“ განათლების მინისტრის, გივი მიქანაძის პირველი მოადგილე იყო.

რაც შეეხება გიორგი მოდებაძის განათლებას:

  • 2016-2018 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლის მაგისტრი;
  • 2005-2009 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნე, ბაკალავრი.

მისი სამუშაო გამოცდილება ასე გამოიყურება:

  • 2024/11 – დღემდე – საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის პირველი მოადგილე;
  • 2024/04-2024/11 – თბილისის საქალაქო სასამართლოს მენეჯერი;
  • 2016/05-2024/04 – თბილისის საქალაქო სასამართლო, სამდივნოს უფროსი;
  • 2010-2016 – თბილისის საქალაქო სასამართლო, პირველი და მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ძლიერ ლიდერებს არ ეშინიათ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების“ — მარტა კოსი

“სახაროვის პრემიის მინიჭება პატივს მიაგებს არა მხოლოდ მზიას ხმას, არამედ თავისუფალ და ღირსეულ ქართველ ერს” – ზურაბიშვილი 

ეს დიდი გამარჯვებაა – ტიხანოვსკაია სახაროვის პრემიის ამაღლობელისა და პოჩობუტისთვის გადაცემაზე

საიამ და MDF-მა საკონსტიტუციოში გაასაჩივრეს ნორმები, რომლებიც ორგანიზაციებს გაცხადებული საარჩევნო მიზნების მქონე სუბიექტად აცხადებს

ყაველაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გიორგი მოდებაძე დანიშნა 23.10.2025
ყაველაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ გიორგი მოდებაძე დანიშნა
ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-19 პაკეტი დაამტკიცა 23.10.2025
ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-19 პაკეტი დაამტკიცა
უკრაინას სურს შვედეთისგან 150 ავიაგამანადგურებელი იყიდოს რუსეთის ფულით 23.10.2025
უკრაინას სურს შვედეთისგან 150 ავიაგამანადგურებელი იყიდოს რუსეთის ფულით
„იმედის“ ჟურნალისტისთვის ხელის შეშლის ბრალდებით აქტივისტი პროკურატურაში დაიბარეს 23.10.2025
„იმედის“ ჟურნალისტისთვის ხელის შეშლის ბრალდებით აქტივისტი პროკურატურაში დაიბარეს
“საქართველოს მთავრობა ახორციელებს გააზრებულ პოლიტიკას” – სოხუმი 23.10.2025
“საქართველოს მთავრობა ახორციელებს გააზრებულ პოლიტიკას” – სოხუმი
ამერიკამ სანქციები დაუწესა უმსხვილეს რუსულ ნავთობკომპანიებს, ლუკოილსა და როსნეფტს 23.10.2025
ამერიკამ სანქციები დაუწესა უმსხვილეს რუსულ ნავთობკომპანიებს, ლუკოილსა და როსნეფტს
აფგან სადიგოვი დაკავებულია – თამთა მიქელაძე 22.10.2025
აფგან სადიგოვი დაკავებულია – თამთა მიქელაძე
თბილისში მცხოვრებ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს, აფგან სადიგოვს ოჯახი ეძებს 22.10.2025
თბილისში მცხოვრებ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს, აფგან სადიგოვს ოჯახი ეძებს