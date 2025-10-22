ახალი ამბები

22 ოქტომბერი, 2025 •
„ძლიერ ლიდერებს არ ეშინიათ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების“ — მარტა კოსი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გაფართოების ევროკომისარი მარტა კოსი მიესალმება 2025 წლის სახაროვის პრემიის გადაცემას ანდჟეი პოჩობუტისა და მზია ამაღლობელისთვის.

„შესანიშნავი არჩევანია 2025 წლის სახაროვის პრემიისთვის. ძლიერ ლიდერებს არ ეშინიათ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების. როდესაც ჟურნალისტებს აჩუმებენ, რეპრესიები და კორუფცია ყვავის. ჩვენ გვჭირდება მეტი დამოუკიდებელი ხმა, როგორიცაა ანდჟეი პოჩობუტი და მზია ამაღლობელი. ისინი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ“, — წერს მარტა კოსი X-ზე.

2025 წლის სახაროვის პრემიის გამარჯვებულები გახდნენ პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტები — „ნეტგაზეთისა“ და „ბათუმელების“ დამფუძნებელი მზია ამაღლობელი და პოლონელ-ბელარუსელი ჟურნალისტი ანდჟეი პოჩობუტი .

სახაროვის პრემია აზრის თავისუფლებისთვის ევროკავშირის უმაღლესი ჯილდოა ადამიანის უფლებების დარგში. პარლამენტი მას ყოველწლიურად 1988 წლიდან ანიჭებს ფიზიკურ პირებს, ჯგუფებს ან ორგანიზაციებს ადამიანის უფლებების, გამოხატვის თავისუფლების ან დემოკრატიული ღირებულებების დაცვისადმი მათი გამორჩეული ერთგულების აღიარების ნიშნად. პრემიის საპრიზო თანხა 50 000 ევროს შეადგენს.

ანდჟეი პოჩობუტის კანდიდატურა ნომინირებული იყო ევროპის სახალხო პარტიისა (EPP) და ევროპის კონსერვატორებისა და რეფორმისტების ჯგუფის (ECR) მიერ, მზია ამაღლობელის — რასა იუკნევიჩიენესა და სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებიდან ევროპარლამენტის 60 წევრის მიერ. ფინალისტების სიაში ორივე ნომინაცია ერთ კანდიდატურად გაერთიანდა.

მზია ამაღლობელი სახაროვის პრიზის გამარჯვებულია

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კინო “რუსთაველის” ყოფილ შენობაში სამშენებლო კომპანიის ოფისი გაიხსნა

აზერბაიჯანმა სომხეთში ტვირთის ტრანზიტი დაუშვა – ერევანი გადაწყვეტილებით კმაყოფილია

მარიამ ლაშხი აპირებს, რომ ესტონეთის და ლიეტუვის სანქციები გაასაჩივროს

ევროკავშირის ელჩმა ზვიად ცეცხლაძეს ციხეში წერილი მისწერა – დაფიონი

“აფხაზეთში უპრეცედენტო სამხედრო სწავლება ჩატარდა” – სოხუმი
“მსურს ჩემი მადლიერება გამოვხატო აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მიმართ” – ფაშინიანი
“მზად ვართ უზრუნველვყოთ რკინიგზის ტრანზიტიც თურქეთსა და ნახიჩევანს შორის” – ფაშინიანი
პროკურატურა ითხოვს ჩემს დაკითხვას 4 ოქტომბრის საქმეზე – სააკაშვილი
სუსი: ღარიბაშვილმა აღიარა უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი
დაკავებულია გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი – პროკურატურა
„ძლიერ ლიდერებს არ ეშინიათ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების“ — მარტა კოსი
“სახაროვის პრემიის მინიჭება პატივს მიაგებს არა მხოლოდ მზიას ხმას, არამედ თავისუფალ და ღირსეულ ქართველ ერს” – ზურაბიშვილი 