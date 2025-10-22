ხელბურთის ფედერაციის ექს-პრეზიდენტი ნახევარი მლნ-ის მითვისების ბრალდებით დააკავეს

ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, ზურაბ კაკაბაძე დააკავეს. პროკურატურის განცხადებით მას ბრალად ედება ფედერაციის კუთვნილი 464 496 ლარის მითვისება.

პროკურატურა ირწმუნება, რომ 2019-2021 წლებში ამ ადამიანს ფედერაციის საბანკო ბარათიდან რეგულარულად გამოჰქონდა თანხა პირადი მიზნებისთვის.

ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 7-დან 11 – წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

პროკურატურის განცხადებით, გამოძიება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის საფუძველზე დაიწყო.

“ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულმა ისარგებლა თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობით და 2019-2021 წლებში, მის მფლობელობაში არსებული, ფედერაციის კუთვნილი ბიზნესბარათების გამოყენებით, საბანკო ანგარიშებიდან, სხვადასხვა ბანკომატის მეშვეობით გამოიტანა და მართლსაწინააღმდეგოდ მიისაკუთრა ა(ა)იპ „საქართველოს ხელბურთის ეროვნული ფედერაციის“ კუთვნილი 464 496 ლარი, რამაც დიდი ოდენობით მატერიალური ზიანი გამოიწვია.

დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ და მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტებით (დიდი ოდენობით თანხის მართლსაწინააღმდეგოდ მითვისება, ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით) წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს”, – აცხადებენ პროკურატურაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

თბილისში რაფაელოს და Jacobs Monarch-ს აყალბებდნენ და ყიდდნენ – საგამოძიებო სამსახური

სომხეთში გიუმრის მერი და კიდევ შვიდი პირი ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს

„არ ვაპირებთ ახლა თქვენ დაკავებასო“ – პოლიციაში მისული გიორგი თავართქილაძე გამოუშვეს

დამოუკიდებელი მედიაორგანიზაციები ქეთა ციცქიშვილს სოლიდარობას უცხადებენ

