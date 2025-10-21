სომხეთში გიუმრის მერი და კიდევ შვიდი პირი ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს

სომხეთის ანტიკორუფციულმა კომიტეტმა გიუმრიში მერი ვარდან გუკასიანი და ქალაქის მერიის შვიდი თანამშრომელი ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავა. ჩხრეკები მერიის შენობაში, საპროტესტო აქციებით და მოქალაქეებთან დაპირისპირებით დასრულდა.
გიუმრიში, სომხეთის მეორე ყველაზე დიდ ქალაქში დააკავეს მერი ვარდან გუკასიანი და კიდევ შვიდი პირი. სომხეთის ანტიკორუფციული კომიტეტის ინფორმაციით, ისინი ეჭვმიტანილნი არიან დიდი ოდენობით ქრთამის აღებაში და ოფიციალური დოკუმენტების გაყალბებაში.
„მიღებულია ფაქტობრივი მონაცემები, რომ გიუმრის ხელმძღვანელი და მთავარი არქიტექტორი წინასწარი შეთანხმებით მოითხოვდნენ და იღებდნენ ქრთამებს მოქალაქეებისგან,“ – ნათქვამია უწყების განცხადებაში.
როგორც გამოცემა “კავკაზსკი უზელი” წერს, ჩხრეკების დროს მერიასთან რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა. სამართალდამცველებმა შენობის შესასვლელები და გასასვლელები გადაკეტეს, რის გამოც მერიის მუშაობა პარალიზდა. პოლიციასა და შეკრებილ მოქალაქეებს შორის მოხდა დაპირისპირება, ხოლო თავად მერიის შიგნით – ხელჩართული შეტაკება სამართალდამცველებსა და თანამშრომლებს შორის.
მოქალაქეები, რომლებიც მერიის წინ შეიკრიბნენ, შეძახილებით „სირცხვილი!“ აპროტესტებდნენ მერიის თანამშრომელთა დაკავებას.
ვარდან გუკასიანი დაკავებამდე მერიის კაბინეტში იმყოფებოდა.
გიუმრის ვიცე-მერმა გაგიკ მანუკიანმა საჯარო მიმართვაში ქალაქის მოსახლეობას მოუწოდა, „დაცვის მიზნით მივიდნენ მერიის წინ“. მისი თქმით, „30-40 სამართალდამცველმა გუკასიანი ალყაში მოაქცია, ხოლო შენობაში 100-ზე მეტი შეიარაღებული პირი შეიჭრა, რამაც ქალებში და თანამშრომლებში პანიკა გამოიწვია“.
ანტიკორუფციული კომიტეტის ვერსიით, გიუმრის მერი და მთავარი არქიტექტორი მოქალაქეს, რომელმაც ქუჩა გარეგინ ნჟდესზე თვითნებურად ააშენა შენობა, დაჰპირდნენ, რომ არ დაანგრევდნენ, არამედ გააფორმებდნენ ყალბ დოკუმენტს მისი „დანგრევისა და ხელახლა აშენების“ შესახებ. სანაცვლოდ მათ დიდი ოდენობით ქრთამი მოითხოვეს.
გარდა ამისა, გამოძიების ინფორმაციით, გუკასიანმა სცადა საკუთარი ახლობლის სახელზე გაეფორმებინა მიწის ნაკვეთი, რომელიც ფაქტობრივად თვითონ იყენებდა, და კანონიერად დაემკვიდრებინა მის მფლობელობაში მყოფი თვითნებურად აშენებული შენობა. მთავარი არქიტექტორი ასევე ეჭვმიტანილია სხვა მოქალაქეებისგან ქრთამის აღების მინიმუმ ექვს ეპიზოდში.
გიუმრის მერი ვარდან გუკასიანი თანამდებობაზე 2025 წლის აპრილში, რიგგარეშე არჩევნების შემდეგ შევიდა, სადაც მმართველ პარტიას „სამოქალაქო შეთანხმებას“ მერის პოსტის დასაკავებლად საჭირო ხმები არ ჰყოფნიდა. მანამდე, სექტემბერში, მისი ვაჟი სპარტაკ გუკასიანი სამართალდამცველებმა გამოძალვის ბრალდებით დააკავეს, რასაც მერმა პოლიტიკური ანგარიშსწორება უწოდა.