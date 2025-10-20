ახალი ამბები

ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, დემონსტრანტები დაშინებითა და დასჯით გააჩუმოს – Amnesty International

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ადამიანის უფლებადაცვითი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-ის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლებამ მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების დაშინებითა და დასჯით გაჩუმება გადაწყვიტა.

ასე ეხმაურება საერთაშორისო ორგანიზაცია „ქართული ოცნების“ მიერ პროტესტის წინააღმდეგ მორიგი რეპრესიული კანონების ამოქმედებას, რომლის გამოც ბოლო დღეებში ათეულობით მოქალაქე დააკავეს.

„ეს დაკავებები ხაზს უსვამს საქართველოში რეპრესიების სულ უფრო მწვავ ტენდენციას. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოებს შეუძლიათ გარკვეული შეზღუდვები დააწესონ საპროტესტო აქციებზე საზოგადოებრივი წესრიგის შესანარჩუნებლად, ახალი ცვლილებები გაცილებით სცილდება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით დაშვებულს.

მშვიდობიანმა შეკრებებმა შეიძლება დროებით შეაფერხოს მოძრაობა ან გამოიწვიოს ვინმეს შეწუხება – ეს არ ამართლებს დარბევას ან დაპატიმრებას, რაც არაძალადობრივი საპროტესტო აქტივობის დროს უკანასკნელი საშუალება უნდა იყოს.

როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლებას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი,  მშვიდობიანი დემონსტრანტები დაშინებითა და დასჯით გააჩუმოს.

ხელისუფლებამ უნდა გაათავისუფლოს ყველა ის პირი, ვინც დაკავებულია მხოლოდ გამოხატვის თავისუფლებისა და მშვიდობიანი შეკრების უფლებების განხორციელების გამო“, – აცხადებს Amnesty International-ის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილე, დენის კრივოშეევი.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

