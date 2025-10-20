საქართველო არ იყო EU-ს მინისტერიალზე, სადაც ცენტრალური აზიის ქვეყნებიც მონაწილეობდნენ

ახალი ამბები

20 ოქტომბერი, 2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 20 ოქტომბერს, დაკავშირებადების საკითხებზე ლუქსემბურგში გამართულ მინისტერიალში საქართველო არ მონაწილეობდა.

მინისტერიალში, ევროკავშირის წარმომადგენლებთან ერთად, მონაწილეობას იღებდნენ ცენტრალური აზიის, შავი ზღვის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები. მათ შორის იყვნენ: სომხეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის, თურქმენეთის, უზბეკეთის, ტაჯიკეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები.

„რადიო თავისუფლების“ ევროპის ბიუროს რედაქტორმა, რიკარდ იოზვიაკმა გაავრცელა მინისტერიალში მონაწილეთა სია, სადაც ჩანს, რომ შეხვედრას საქართველოდან არავინ დასწრებია.

ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 20 ოქტომბერს ლუქსემბურგში დაკავშირებადების საკითხებზე საქართველო მინისტრის დონეზე არ იყო მიწვეული, რამდენიმე კვირის წინ გავრცელდა. მაშინ საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც დაადასტურა, რომ საქართველო ლუქსემბურგში მინისტერიალზე მხოლოდ ელჩის დონეზე იყო მიწვეული და „ქართული ოცნების“ საგარეო საქმეთა მინისტრს, მაკა ბოჭორიშვილს არ ეპატიჟებოდნენ.

როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებდნენ, „საკითხის მნიშვნელობიდან და დაკავშირებადების საკითხებში საქართველოს როლიდან გამომდინარე, მინისტრების შეხვედრაში საქართველოს ელჩის დონეზე მიწვევა მიუღებელია და გაუგებარია ამგვარი მიდგომის საფუძველი და მიზეზი“.

დღეს, 20 ოქტომბერს, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, კაია კალასმაც დაადასტურა, რომ ლუქსემბურგში გამართულ მინისტერიალზე საქართველო მინისტრის დონეზე მიწვეული არ ყოფილა.

იმის გამო რომ მინისტრი არ მიიწვიეს, თბილისმა მინისტერიალზე ელჩიც არ გაგზავნა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

