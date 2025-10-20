ახალი ამბები

“გადაადგილება აქვს აღკვეთილი, მაგრამ ეუბნებიან, დაკავებული არ ხარო” – ადვოკატი თამარ თოთლაძეზე

20 ოქტომბერი, 2025 •
“გადაადგილება აქვს აღკვეთილი, მაგრამ ეუბნებიან, დაკავებული არ ხარო” – ადვოკატი თამარ თოთლაძეზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მოქალაქე თამარ თოთლაძემ დაახლოებით ერთი საათის წინ [12:30] სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ პოლიციამ ბათუმისკენ მიმავალ გზაზე, სამტრედიაში გააჩერა და იძულებით მიჰყავს თბილისში.

ის გზიდან დაუკავშირდა ადვოკატ გუჯა ავსაჯანიშვილს, რომელიც მის ინტერესებს დაიცავს. ავსაჯანიშვილი ნეტგაზეთთან საუბრისას ამბობს, რომ თოთლაძე გააჩერა პოლიციელმა, ვალერი დვალიშვილმა, რომელმაც არაერთხელ განუმარტა, რომ დაკავებული არ არის. თუმცა მას გადაადგილება ფაქტობრივად შეუზღუდა, იძულებით ჩასვა მანქანაში და წაიყვანა თბილისისკენ, სასამართლოში.

ადვოკატი განმარტავს, რომ მსგავსი საპოლიციო მოქმედება არ არსებობს.

“უკანონოდ შეაჩერეს. აუდიოჩანაწერიც გვაქვს, რომ ფაქტობრივად დაკავებული არ არის, მაგრამ მანქანაში ჩასვეს, თბილისის მიმართულებით მოჰყავთ. ვინმე ვალერი დვალიშვილი არის პოლიციელი, რომელიც ამ ტრანსპორტირებას ახორციელებს. ფაქტობრივად, გადაადგილება აქვს აღკვეთილი, მაგრამ ეუბნებიან, რომ დაკავებული არ ხარ, უბრალოდ უნდა ჩაგიყვანოთ თბილისშიო.

როდესაც ჩამოიყვანენ, შემდგომ შეუდგენენ ოქმს და იტყვიან, რომ ჰქონდათ ამის საფუძველი. ჩვენდა საბედნიეროდ, აუდიომასალა გვაქვს, სადაც ეს პოლიციელი ეუბნება, რომ არანაირად არც დაკავებული ხარ, არაფერი მსგავსი […] თვითონ პოლიციელმა უთხრა, დაკავებული არ ხარ, უბრალოდ თბილისში უნდა წაგიყვანო, სასამართლოშიო. თამარმა უთხრა, ჩემი ფეხით წამოვალ, არავის არ დავუბარებივარო. მაგრამ თავისუფლება აქვს აღკვეთილი.”, – ამბობს გუჯა ავსაჯანიშვილი.

ადვოკატმა არ იცის, რა საფუძვლით მიჰყავს პოლიციას თოთლაძე სასამართლოში, რადგან დეტალები არც თავად პოლიციელს განუმარტავს მისთვის. პოლიციას თოთლაძისთვის არც მისი უფლებები განუმარტავს.

ავსაჯანიშვილი ამბობს, რომ დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში ესაუბრებოდა თოთლაძეს მობილურით და აქვს აუდიოჩანაწერი, სადაც ისმის, მათ შორის, პოლიციელის, ვლადიმერ დვალიშვილის ხმა, რომელიც მოქალაქეს ეუბნება, რომ დაკავებული არ არის. თუმცა არც თავისუფლებას გადაადგილების შესაძლებლობას აძლევს.

ბოლო ორ დღის განმავლობაში მსგავსი არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა – პოლიციელები მოქალაქეებს ქუჩაში, სახლთან და სხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში აჩერებენ და მიჰყავთ სასამართლოში, სადაც “ქართული ოცნების” ახალმიღებული რეპრესიული კანონის საფუძველზე მათთვის ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებაზე მსჯელობენ.

დღეს, 20 ოქტომბერს, თოთლაძის გარდა, პოლიციამ სასამართლოში წაიყვანა ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილიც. აქტივისტ ნათია გაბრავას ინფორმაციით, პოლიციას სასამართლოში გადაჰყავს თემო სარალიძე, ნინო ბერუაშვილი და საბა ჯაფარიძეც.

ამავე თემაზე:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ერევანში დემონსტრანტებმა სამველ კარაპეტიანისა და სასულიერო პირების გათავისუფლება მოითხოვეს

სომხეთმა, შესაძლოა, ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი ნოემბერში შეიტანოს

უკრაინაში კიდევ ერთი აფხაზი მებრძოლი დაიღუპა

LiveCaller-ის ცოდნის ბაზა: ტექნოლოგია, რომელიც ამცირებს ბიზნეს ხარჯებს და ზრდის ეფექტიანობას

საქართველო არ იყო EU-ს მინისტერიალზე, სადაც ცენტრალური აზიის ქვეყნებიც მონაწილეობდნენ 20.10.2025
საქართველო არ იყო EU-ს მინისტერიალზე, სადაც ცენტრალური აზიის ქვეყნებიც მონაწილეობდნენ
EU საქართველოში გარკვეული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას განიხილავს 20.10.2025
EU საქართველოში გარკვეული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას განიხილავს
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი სტრასბურგში რუსული კანონის საქმეში მესამე მხარედ ჩართვას ითხოვს 20.10.2025
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი სტრასბურგში რუსული კანონის საქმეში მესამე მხარედ ჩართვას ითხოვს
დაიწყეთ მზადება თბილისის წიგნის დღეებისთვის – ღონისძიების გენერალური სპონსორია საქართველოს ბანკი 20.10.2025
დაიწყეთ მზადება თბილისის წიგნის დღეებისთვის – ღონისძიების გენერალური სპონსორია საქართველოს ბანკი
თიბისის მხარდაჭერით, ბაკურციხეში “ასკანელის” ქარხანა გაიხსნა 20.10.2025
თიბისის მხარდაჭერით, ბაკურციხეში “ასკანელის” ქარხანა გაიხსნა
ქარტია შსს-ს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი 20.10.2025
ქარტია შსს-ს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი
პოლიციამ პროევროპული აქციის კიდევ რამდენიმე მონაწილე დააკავა 20.10.2025
პოლიციამ პროევროპული აქციის კიდევ რამდენიმე მონაწილე დააკავა
მოვითხოვთ ქეთა ციცქიშვილის გათავისუფლებას – „ფორმულა“ 20.10.2025
მოვითხოვთ ქეთა ციცქიშვილის გათავისუფლებას – „ფორმულა“