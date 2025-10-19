ახალი ამბები

ელჩი პეტერ ფიშერი გერმანიის მთავრობამ საკონსულტაციოდ გაიწვია „ოცნების“ მხრიდან თავდასხმების გამო

19 ოქტომბერი, 2025 •
ელჩი პეტერ ფიშერი გერმანიის მთავრობამ საკონსულტაციოდ გაიწვია „ოცნების“ მხრიდან თავდასხმების გამო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო სოციალურ ქსელ X-ზე ავრცელებს ინფორმაციას, რომ საქართველოში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი კონსულტაციებისთვის დროებით გაწვეულია საქართველოს მთავრობის მხრიდან ევროკავშირზე, გერმანიაზე და პერსონალურად ელჩზე მიმართული თავდასხმების გამო, რაც მრავალი თვეა გრძელდება.

გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე წერს, რომ ხვალ, 20 ოქტომბერს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭო საქართველოსთან დაკავშირებით იმსჯელებს.

გერმანული გამოცემა „შპიგელი“ წერს, რომ „ქართული ოცნება“ რუსეთისკენ არის გადახრილი და მუდმივად თავს ესხმის ევროკავშირს. კრიტიკის ობიექტი არაერთხელ გახდა გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერიც. ელჩის გაწვევა კი გერმანიის საგარეო უწყების პასუხია საქართველოს მთავრობის მიმართ.

„ელჩის გაწვევა კულმინაციური წერტილი განგრძობითად მიმდინარე ესკალაციისა საქართველოს პრორურ მინისტრ ირაკლი კობახიძესა და ელჩ ფიშერს შორის. სექტემბერში, კობახიძემ და პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ფიშერი ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევაში დაადანაშაულეს და საჯაროდ ახსენეს ფიშერის ქვეყნიდან გაძევების საკითხი“, — წერს გერმანული გამოცემა.

„შპიგელი“ მიუთითებს, რომ ამას წინ უძღოდა გერმანიის ელჩის მხრიდან გამოთქმული კრიტიკა „ოცნების“ ავტორიტარული მმართველობის მისამართით და რომ მას პრობლემები ექმნებოდა „ოცნების“ მოწინააღმდეგეების სასამართლო პროცესებზე დასწრების გამოც. დღეებით ადრე კი საქართველოს მთავრობამ ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ელინა ვალტონენი დააჯარიმა რუსთაველზე უწყვეტად მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე მისვლის და სოლიდარობის გამოხატვის გამო.

„ქართული ოცნება“ გერმანიის ელჩს და სხვა ევროპელ დიპლომატებს დიდი ხანია ვენის კონვენციის დარღვევაში, შიდა საქმეებში ჩარევასა და „რადიკალების მხარდაჭერაში“ ადანაშაულებს. „რადიკალებს“ ივანიშვილის პარტია უწოდებს ოპოზიციურ ჯგუფებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედიას, რომელსაც თავად ვერ აკონტროლებენ. სექტემბერში ელჩი ფიშერი საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც დაიბარეს. რის შემდეგაც, უკვე ოქტომბრის დასაწყისში, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ იხმო საქართველოს საელჩოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული.

“ჩვენ მას გადავეცით მკაფიო გზავნილი: საქართველოს ხელისუფლების მიერ თბილისში გერმანიის ელჩის წინააღმდეგ მიმართული უსაფუძვლო ბრალდებები და აგრესიული რიტორიკა არის მიუღებელი და უნდა შეჩერდეს”, – განაცხადა მაშინ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

დაუშვებლად მიმაჩნია ისტორიული კონცეფციის შეცვლა სოვდაგრულ აღებ-მიცემობაზე დაფუძნებული გაუგებრობით – დობორჯგინიძე 

ფიშერის საქმიანობაზე კითხვები საქართველოს კანონის დამრღვევ გერმანელ დეპუტატს აქვს

როგორ ცვლის Trackings.GE საკურიერო ბაზარს საქართველოში

თუ გეგმა განხორციელდა, უაღრესად ცუდი შედეგები დადგება – ზედანია „ოცნების“ განათლების რეფორმაზე

ელჩი პეტერ ფიშერი გერმანიის მთავრობამ საკონსულტაციოდ გაიწვია „ოცნების“ მხრიდან თავდასხმების გამო 19.10.2025
ელჩი პეტერ ფიშერი გერმანიის მთავრობამ საკონსულტაციოდ გაიწვია „ოცნების“ მხრიდან თავდასხმების გამო
ჯუანშერ ბურჭულაძის საქმეზე დაკავებული ერთი პირი გაათავისუფლეს – მედია 18.10.2025
ჯუანშერ ბურჭულაძის საქმეზე დაკავებული ერთი პირი გაათავისუფლეს – მედია
კიდევ ვისი სახლები გაჩხრიკეს ღარიბაშვილის, ლილუაშვილის და ფარცხალაძის გარდა 18.10.2025
კიდევ ვისი სახლები გაჩხრიკეს ღარიბაშვილის, ლილუაშვილის და ფარცხალაძის გარდა
მილიონები, ოქრო, საათები, დოკუმენტები – რა ამოიღეს ექს-მაღალჩინოსნების სახლებიდან 18.10.2025
მილიონები, ოქრო, საათები, დოკუმენტები – რა ამოიღეს ექს-მაღალჩინოსნების სახლებიდან
გაეროს ექსპერტები: აზერბაიჯანში მეცნიერები მშვიდობის პროპაგანდის გამო ისჯებიან 18.10.2025
გაეროს ექსპერტები: აზერბაიჯანში მეცნიერები მშვიდობის პროპაგანდის გამო ისჯებიან
სომხეთმა და თურქეთმა შესაძლოა უახლოეს თვეებში გახსნან საზღვარი 18.10.2025
სომხეთმა და თურქეთმა შესაძლოა უახლოეს თვეებში გახსნან საზღვარი
უილსონი: შეფერხება მხოლოდ საკანონმდებლო პროცესია, მეგობარი აქტი აუცილებლად დამტკიცდება 18.10.2025
უილსონი: შეფერხება მხოლოდ საკანონმდებლო პროცესია, მეგობარი აქტი აუცილებლად დამტკიცდება
ირაკლი შაიშმელაშვილს წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს 18.10.2025
ირაკლი შაიშმელაშვილს წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს