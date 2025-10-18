ახალი ამბები

ირაკლი შაიშმელაშვილს წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს

18 ოქტომბერი, 2025 •
ირაკლი შაიშმელაშვილს წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლელა მარიდაშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ოპერატიული დაგეგმვის სამმართველოს ყოფილმა უფროსს, ირაკლი შაიშმელაშვილს, 4 ოქტომბრის აქციასთან დაკავშირებით, აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა.

ირაკლი შაიშმელაშვილს ბრალდებაც დაუსწრებლად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317-ე მუხლით (საქვეყნოდ მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ) დღეს წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

„ირაკლი შაიშმელაშვილმა, 4 ოქტომბერს, თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, დაგეგმილ აქციაზე, ხელისუფლების მიმართ აგრესიულად განწყობილი მოქალაქეების მობილიზების, მათი თავშეყრის და ძალადობრივ მოქმედებებში ჩართვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლის და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის შესახებ საჯარო მოწოდებები გააკეთა. ბრალდებული შაიშმელაშვილი, ასევე ცდილობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების დემორალიზებას და მოუწოდებდა მათ არ შეესრულებინათ სამსახურებრივი მოვალეობა და ხელი არ შეეშალათ ძალადობრივ მოქმედებებში მონაწილე პირებისათვის, რათა ამ გზით მიეღწია იმ მიზნებისათვის, რაც მიმართული იყო საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ“, — განაცხადა პროკურატურამ.

ირაკლი შაიშმელაშვილი აშშ-ში იმყოფება. მისი ადვოკატის, ნათია მეზვრიშვილის თქმით, ირაკლი შაიშმელაშვილის ქმედება და სიტყვები სრულად ჯდება გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში. წინასასამართლო სხდომა 27 ნოემბერს, 12-ის ნახევარზე ჩაინიშნა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

როგორ ცვლის Trackings.GE საკურიერო ბაზარს საქართველოში

თუ გეგმა განხორციელდა, უაღრესად ცუდი შედეგები დადგება – ზედანია „ოცნების“ განათლების რეფორმაზე

კობახიძის მტკიცებით, დაკავებისას სპეცრაზმს იმიტომ იყენებენ, რომ “ადამიანები იმალებიან”

საინტერესო იქნება ამ საკითხის შესწავლა – კობახიძე ალასანიას უნივერსიტეტის ქონებაზე

მილიონები, ოქრო, საათები, დოკუმენტები – რა ამოიღეს ექს-მაღალჩინოსნების სახლებიდან 18.10.2025
მილიონები, ოქრო, საათები, დოკუმენტები – რა ამოიღეს ექს-მაღალჩინოსნების სახლებიდან
გაეროს ექსპერტები: აზერბაიჯანში მეცნიერები მშვიდობის პროპაგანდის გამო ისჯებიან 18.10.2025
გაეროს ექსპერტები: აზერბაიჯანში მეცნიერები მშვიდობის პროპაგანდის გამო ისჯებიან
სომხეთმა და თურქეთმა შესაძლოა უახლოეს თვეებში გახსნან საზღვარი 18.10.2025
სომხეთმა და თურქეთმა შესაძლოა უახლოეს თვეებში გახსნან საზღვარი
უილსონი: შეფერხება მხოლოდ საკანონმდებლო პროცესია, მეგობარი აქტი აუცილებლად დამტკიცდება 18.10.2025
უილსონი: შეფერხება მხოლოდ საკანონმდებლო პროცესია, მეგობარი აქტი აუცილებლად დამტკიცდება
ირაკლი შაიშმელაშვილს წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს 18.10.2025
ირაკლი შაიშმელაშვილს წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს
ცნობილია, რა მუხლებით წარუდგინეს ბრალი 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ 16 ადამიანს 18.10.2025
ცნობილია, რა მუხლებით წარუდგინეს ბრალი 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ 16 ადამიანს
აშშ-ში ხმის მიცემის ტექნოლოგიების კომპანია Smartmatic-ს ბრალი წაუყენეს 17.10.2025
აშშ-ში ხმის მიცემის ტექნოლოგიების კომპანია Smartmatic-ს ბრალი წაუყენეს
Babolat X Lamborghini – „კუს ტბა პადელის“ ახალ კორტებზე სამოყვარულო ტურნირი გაიმართა 17.10.2025
Babolat X Lamborghini – „კუს ტბა პადელის“ ახალ კორტებზე სამოყვარულო ტურნირი გაიმართა