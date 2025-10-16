ახალი ამბებირეკლამა

საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს?

16 ოქტომბერი, 2025 •
საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს?
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თუ ბანკთან დაკავშირებული პროცესები შენთვის ჯერ კიდევ დღის განრიგიდან სპეციალური დროის გამოყოფას გულისხმობს, რომელიც აუცილებლად სამუშაო საათებს უნდა დაამთხვიო – მაშინ დროა, შენი განრიგის ნაცვლად, მობილურში ადგილი გაათავისუფლო და თიბისი მობაილბანკი გადმოწერო.

აპლიკაცია ყველა საბანკო მომსახურებას ერთ სივრცეში გთავაზობს – ნებისმიერ დროს, სადაც არ უნდა იყო, რაც შენთვის ფინანსების მართვას ხელმისაწვდომს და მარტივს ხდის.

საბანკო ანგარიშების მართვა

იმისთვის, რომ თიბისის მომხმარებელი გახდე ფილიალში ვიზიტი აღარ გჭირდება. საბანკო ანგარიშის შექმნას, ფიზიკური ბარათის შეკვეთას, მობილურიდან ბარათის გააქტიურებას  და ახალი ბარათით გადახდის დაწყებას მაშინვე შეძლებ. ბარათის დროებით დაბლოკვაც ნებისმიერ დროს, დამოუკიდებლად შეგიძლია- თუ ვერ პოულობ, ან უბრალოდ გაუქმება გადაწყვიტე.

თიბისი მობაილბანკის გამოყენებას ბანკომატიდან თანხის გამოსატანადაც შეძლებ- იმისათვის, რომ ფიზიკური ბარათი ყოველთვის თან არ ატარო. ხოლო, თუ ბარათის პინ კოდი დაგავიწყდა, მობაილბანკიდან ახალს დააგენერირებ და შეტყობინების სახით წამებში მიიღებ.

გამარტივებული გადახდები

ასევე, წამებშია შესაძლებელი: ელექტროენერგიის, წყლის, ინტერნეტის, მობილურის, სხვა კომუნალურებისა და პარკინგის გადახდა. იმისთვის, რომ ყოველ თვე მონაცემები თავიდან არ შეიყვანო, მობაილბანკს ყოველთვიური ხარჯების ავტომატურ გადახდებად დაყენების ფუნქციონალი აქვს. ასევე, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, მომენტალურად სრულდება ბანკებს შორის გადარიცხვებიც.

 კონვერტაცია და საერთაშორისო გადარიცხვები

თიბისი მობაილბანკი გამარტივებულ პროცესებს სთავაზობს მათაც, ვინც ხშირად მოგზაურობს ან საზღვარგარეთ მუშაობს. ერთი აპლიკაციის დახმარებით, მათ დამოუკიდებლად შეუძლიათ: ვალუტის გაცვლა ფილიალში არსებულ კურსზე უკეთესი შეთავაზებით, უცხოური ვალუტის ანგარიშის გახსნა და ფულადი გზავნილის მიღება ან გაგზავნა.

მიიღე ყველა საბანკო მომსახურებაზე წვდომა მარტივი რეგისტრაციით, სულ რამდენიმე წამში – ფილიალში ვიზიტის, რიგების და სპეციალურად გამოყოფილი დროის გარეშე.  გადმოწერე, თიბისი მობაილბანკი Google Play-დან ან App Store-დან.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთში დააკავეს 18 წლის ქუჩის მუსიკოსი, რომელიც ზემფირას, Noize MC-ის და სხვა “ინოაგენტების” სიმღერებს მღეროდა

თბილისის ავტოპარკის განვითარების პროექტი – „თეგეტამ“ დედაქალაქს MAN-ის 200 ერთეული ავტობუსი მიაწოდა

სტრასბურგმა აზერბაიჯანი დაავალდებულა, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას 5100 ევრო გადაუხადოს

სომხეთში სასულიერო პირები დააკავეს

ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა 16.10.2025
ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა
„ოცნებამ“ პროტესტის წინააღმდეგ მორიგი რეპრესიული ცვლილებები მიიღო 16.10.2025
„ოცნებამ“ პროტესტის წინააღმდეგ მორიგი რეპრესიული ცვლილებები მიიღო
„ოცნებამ“ მიიღო კანონი, რომლითაც კონკრეტულ პირებს პოლიტიკური საქმიანობას აუკრძალავს 16.10.2025
„ოცნებამ“ მიიღო კანონი, რომლითაც კონკრეტულ პირებს პოლიტიკური საქმიანობას აუკრძალავს
ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს 16.10.2025
ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს
საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს? 16.10.2025
საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს?
ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია 16.10.2025
ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 47 პირი დააკავეს – შსს 16.10.2025
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 47 პირი დააკავეს – შსს
საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი 16.10.2025
საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი