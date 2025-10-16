ახალი ამბები

საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი

16 ოქტომბერი, 2025 •
საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გერმანიის ბუნდესტაგის წევრი, გაბრიელა ჰაინრიხი აცხადებს, რომ საქართველო სამწუხარო მაგალითია იმისა, თუ რა ხდება, როდესაც ქვეყანა დემოკრატიიდან ავტოკრატიად გარდაიქმნება.

გაბრიელა ჰაინრიხი, რომელიც ასევე არის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ბუნდესტაგის დელეგაციის ხელმძღვანელის მოადგილე, ამ განცხადებას აკეთებს ინტერვიუში, რომელიც ბუნდესტაგის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა და რომელშიც  ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საქმიანობის შესახებ საუბრობს.

ინტერვიუში მან ყურადღება გაამახვილა 2025 წლის ვაცლავ ჰაველის ადამიანის უფლებათა პრემიის ფინალისტებზე, მათ შორის ბათუმელები/ნეტგაზეთის თანადამფუძნებელსა და დირექტორზე, მზია ამაღლობელზე.

„ორმა ფინალისტმა, მზია ამაღლობელმა და ულვი ჰასანლიმ, სტრასბურგში გამართულ ცერემონიაზე დასწრება ვერ შეძლეს, რადგან ისინი საქართველოსა და აზერბაიჯანში იმყოფებიან პატიმრობაში.

მათ წარმომადგენლებს სერტიფიკატის მიღება და მოკლე სიტყვით გამოსვლა სთხოვეს.  მხოლოდ ესეც კი ასახავს პრესის თავისუფლების ამჟამინდელ მდგომარეობას საქართველოსა და აზერბაიჯანში“, – განაცხადა გაბრიელა ჰაინრიხმა.

გაბრიელა ჰაინრიხმა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების შესახებაც ისაუბრა. მისი თქმით, რუსეთი სხვადასხვა ქვეყნებში პრორუსულ პარტიებსა და ორგანიზაციებს აფინანსებს, რაც ძალიან ნათლად ჩანს მოლდოვაში, საქართველოში, სომხეთში, ასევე უნგრეთსა და სლოვაკეთში.

„საქართველო სამწუხარო მაგალითია იმისა, თუ რა ხდება, როდესაც ქვეყანა დემოკრატიიდან ავტოკრატიად გარდაიქმნება. ამას, რა თქმა უნდა, რუსული გავლენაც უჭერს მხარს.

2025 წლის იანვრის რეზოლუციაშიც კი საქართველოს დელეგაციის აკრედიტაცია მხოლოდ მკაფიო პირობებით დადასტურდა. დემოკრატიული სტანდარტები საქართველოში მიმდინარე წლის აპრილისთვის უნდა ყოფილიყო დაცული. ეს ასე არ მოხდა. რადგან რეზოლუცია ასევე უზღუდავდა დელეგაციის წევრებს ხმის მიცემის უფლებას, საქართველოდან არავინ დაესწრო.

მე ყოველთვის მწყდება გული, როდესაც დელეგაცია ტოვებს საპარლამენტო ასამბლეას. მაშინ რუსეთის შემთხვევაშიც კი ვწუხდი ამაზე,  ვინაიდან ეს ყოველთვის ნიშნავს, რომ დიალოგი აღარ არის შესაძლებელი. სამწუხაროდ, საქართველო აჩვენებს, რომ მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მიღწევები. თუმცა ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ ურთიერთობას ოპოზიციურ ძალებთან – მათ შორის სტრასბურგში სესიების კვირების განმავლობაში“, – განაცხადა გაბრიელა ჰაინრიხმა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთში დააკავეს 18 წლის ქუჩის მუსიკოსი, რომელიც ზემფირას, Noize MC-ის და სხვა “ინოაგენტების” სიმღერებს მღეროდა

თბილისის ავტოპარკის განვითარების პროექტი – „თეგეტამ“ დედაქალაქს MAN-ის 200 ერთეული ავტობუსი მიაწოდა

სტრასბურგმა აზერბაიჯანი დაავალდებულა, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას 5100 ევრო გადაუხადოს

სომხეთში სასულიერო პირები დააკავეს

ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა 16.10.2025
ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა
„ოცნებამ“ პროტესტის წინააღმდეგ მორიგი რეპრესიული ცვლილებები მიიღო 16.10.2025
„ოცნებამ“ პროტესტის წინააღმდეგ მორიგი რეპრესიული ცვლილებები მიიღო
„ოცნებამ“ მიიღო კანონი, რომლითაც კონკრეტულ პირებს პოლიტიკური საქმიანობას აუკრძალავს 16.10.2025
„ოცნებამ“ მიიღო კანონი, რომლითაც კონკრეტულ პირებს პოლიტიკური საქმიანობას აუკრძალავს
ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს 16.10.2025
ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს
საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს? 16.10.2025
საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს?
ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია 16.10.2025
ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 47 პირი დააკავეს – შსს 16.10.2025
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 47 პირი დააკავეს – შსს
საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი 16.10.2025
საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი