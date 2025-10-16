ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ევროსასამართლომ დაადგინა, რომ აზერბაიჯანმა ჟურნალისტს ინფორმაცია დაუმალა

16 ოქტომბერი, 2025 •
ევროსასამართლომ დაადგინა, რომ აზერბაიჯანმა ჟურნალისტს ინფორმაცია დაუმალა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობაში ჩარევად აღიარა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ ჟურნალისტ რამინ დეკოს (ჯაბრაილზადე) 2012 წელს გაგზავნილი ინფორმაციის მოთხოვნის უგულებელყოფა.

2012 წელს რამინ ჯაბრაილზადემ (დეკომ) პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ოფიციალურად მიმართა თხოვნით, მიეწოდებინათ იმ ცნობილი პირების სია (მოქმედი ან ყოფილი ხელოვანები, სპორტსმენები და ჩინოვნიკები), რომლებმაც ბრძანებებით მიიღეს საცხოვრებელი ფართები, ასევე, ინფორმაცია იმ ფინანსურ წყაროებზე, რომლითაც ეს ბინები შეიძინა სახელმწიფო. გარდა ამისა, ჟურნალისტი დაინტერესდა, ფლობდა თუ არა სახელმწიფო სხვა საცხოვრებელ ფონდებს და ჰქონდა თუ არა ბაქოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას უფლება, ეს ფონდებით განეკარგა.

პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ჟურნალისტის წერილს არ უპასუხა. ამის შემდეგ ჯაბრაილზადემ სასამართლოს მიმართა, თუმცა ადგილობრივმა ინსტანციებმა მისი სარჩელი არ დააკმაყოფილეს, რის შემდეგაც მან საქმე სტრასბურგში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გადაიტანა.

სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ ჟურნალისტი ასრულებდა „საზოგადოებრივი კონტროლის“ ფუნქციას და მოთხოვნილი ინფორმაცია აუცილებელი იყო მისი პროფესიული საქმიანობისთვის. გარდა ამისა, სასამართლომ განაცხადა, რომ ეს ინფორმაცია შეეხებოდა საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან თემას – სახელმწიფო ბინების განაწილებას ბიუჯეტის ხარჯზე.

ევროსასამართლომ დაადგინა, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ქმედება „არ იყო კანონის შესაბამისად განხორციელებული“ და წარმოადგენდა ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობაში ჩარევას. შესაბამისად, სასამართლომ დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 (გამოხატვის თავისუფლება) და მე-13 (ეფექტური სამართლებრივი დაცვის საშუალება) მუხლების დარღვევა.

სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ აღნიშნულ შემთხვევაში თავად დარღვევის ფაქტის დაფიქსირება საკმარისია მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად, ამიტომ კომპენსაცია არ შეუფარდებია.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთში დააკავეს 18 წლის ქუჩის მუსიკოსი, რომელიც ზემფირას, Noize MC-ის და სხვა “ინოაგენტების” სიმღერებს მღეროდა

თბილისის ავტოპარკის განვითარების პროექტი – „თეგეტამ“ დედაქალაქს MAN-ის 200 ერთეული ავტობუსი მიაწოდა

სტრასბურგმა აზერბაიჯანი დაავალდებულა, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას 5100 ევრო გადაუხადოს

სომხეთში სასულიერო პირები დააკავეს

ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა 16.10.2025
ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა
„ოცნებამ“ პროტესტის წინააღმდეგ მორიგი რეპრესიული ცვლილებები მიიღო 16.10.2025
„ოცნებამ“ პროტესტის წინააღმდეგ მორიგი რეპრესიული ცვლილებები მიიღო
„ოცნებამ“ მიიღო კანონი, რომლითაც კონკრეტულ პირებს პოლიტიკური საქმიანობას აუკრძალავს 16.10.2025
„ოცნებამ“ მიიღო კანონი, რომლითაც კონკრეტულ პირებს პოლიტიკური საქმიანობას აუკრძალავს
ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს 16.10.2025
ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს
საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს? 16.10.2025
საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს?
ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია 16.10.2025
ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 47 პირი დააკავეს – შსს 16.10.2025
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 47 პირი დააკავეს – შსს
საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი 16.10.2025
საქართველოს მთავრობას აღარ აინტერესებს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა – ბუნდესტაგის წევრი