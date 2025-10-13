ახალი ამბები

13 ოქტომბერი, 2025 •
ყოველი სატელევიზიო გამოსვლის შემდეგ არ ვაპირებ მამა ანდრიასთან სიარულს – დოროთე ყურაშვილი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი, დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე აცხადებს, რომ არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი მის გამონათქვამებთან დაკავშირებით ეპარქიის კომისიაზეა დაბარებული.

დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ არქიმანდრიტის კომისიაზე დაბარება გუშინ, 12 ოქტომებრს, „იმედის“ ეთერში დაანონსა, დღეს კი ამის შესახებ Facebook-ზე დაწერა.

„12 ოქტომბერს გასულ ინტერვიუში არქიმანრდიტ დოროთეს გამონათქვამებთან დაკავშირებით მოსალოდნელ კომისიაზე ვისაუბრე. დღეს მისგან ვერ მივიღეთ დასტური ხუთშაბათს დანიშნულ, კომისიაზე გამოცხადების შესახებ. ცნობისათვის, საპატიო მიზეზის გარეშე ეპარქიის კომისიაზე გამოცხადებაზე უარის თქმა არის დისციპლინარული გადაცდომა“, – წერს დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე.

არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილის თქმით, მისთვის უცნობია, კონკრეტულად რომელ გამონათქვამებზე აქვთ პრეტენზია. ამასთან, არქიმანდრიტი ხაზს უსვამს, რომ დეკანოზ ანდრია ჯაღმაიძეს მისი კომისიაზე დაბარების უფლება არ აქვს.

„მე ვფიქრობ, მამა ანდრია თვითონ არის სინოდზე დასაბარებელი. მე ვუთხარი, რომ მე მოვდივარ სინოდზე. თუ მე სინოდზე არ დამიბარებენ და ამ საკითხს არ განიხილავენ, მე იძულებული ვიქნები მივმართო მსოფლიო პატრიარქს და გავაცნო საქართველოში ეს უმსგავსობა, რაც არის მეუფე სტეფანეს მწვალებლური ქადაგება, რომელიც ზიარებას შეეხება.

მე ყოველი სატელევიზიო გამოსვლის შემდეგ არ ვაპირებ მამა ანდრიასთან სიარულს. თან მითხრეს, რომ კომისია გიბარებსო, მაგრამ არ მითხრეს, ვინ არის ეს კომისია, არც მეუფე შიოს სახელი უთქვამს, არც მეუფე ანდრიას სახელი უთქვამს და არცერთი მეუფის სახელი. კომისიაში თუ არის მამა ანდრია ჯაღმაიძე და მამა მიქაელ ბოტკოველი, ეს არ ნიშნავს, რომ მათ შეუძლიათ ჩემი დაბარება. კომისიის სახელით კი არ უნდა დამიბარონ, იმ ეპისკოპოსის სახელით უნდა დამიბარონ, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ კომისიას. ჩემი დაბარება შეუძლია მხოლოდ ეპისკოპოსს და თან მეუფე შიოს თუ კომისიის უფროსად იქნება მეუფე ანდრია, მასაც შეუძლია, მაგრამ არა დეკანოზ მიქაელ ბოტკოველს და დეკანოზ ანდრია ჯაღმაიძეს. სტატუსებს ისინი დიდი ხანია პატივს არ სცემენ, მაგრამ მე არ დავუშვებ, რომ არქიმანდრიტი დეკანოზებმა არბენინონ აქეთ-იქით“, – განუცხადა ნეტგაზეთს არქიმანდრიტმა დოროთე ყურაშვილმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

