კობახიძეს ჩინეთისა და ბელარუსის ელჩებმა არჩევნებში „დამაჯერებელი გამარჯვება“ მიულოცეს

13 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 13 ოქტომბერს, „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი კობახიძე ჩინეთისა და ბელარუსის ელჩებს შეხვდა.

ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას კობახიძის ადმინისტრაცია ავრცელებს.

ორივე ელჩმა “ქართული ოცნების” პრემიერ-მინისტრს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების „წარმატებით ჩატარება და დამაჯერებელი გამარჯვება” მიულოცა.

ბელარუსის ელჩმა ნიკოლაი როგაშჩუკმა კობახიძეს ბელარუსის პრეზიდენტის მისალოცი წერილიც გადასცა.

კობახიძის ადმინისტრაციის განცხადების მიხედვით, „საუბარი შეეხო საქართველოსა და ბელარუსს შორის არსებულ ურთიერთობებს, ასევე სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკური და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარების დადებით დინამიკას და სამომავლო პერსპექტივებს“.

რაც შეეხება ჩინეთის ელჩთან, ჭოუ ციენთან, შეხვედრას, ადმინისტრაციის ცნობით, ისაუბრეს საქართველოსა და ჩინეთს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების დადებით დინამიკაზე.

ადმინისტრაციის ცნობით, ჩინეთის ელჩმა ირაკლი კობახიძეს გადასცა ჩინური მხარის ოფიციალური მიწვევა შანხაიში 5-10 ნოემბერს დაანონსებული, ჩინეთის მე-8 საერთაშორისო იმპორტის გამოფენაზე.

ავტორი: ნინა სიგუა

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

