ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ჰამასმა ყველა ცოცხალი ისრაელელი მძევალი გაათავისუფლა და ისრაელს გადასცა.

ისრაელის ოფიციალური პირების ცნობით, ჰამასისი ტყვეობაში, სავარაუდოდ, 20 ცოცხალი მძევალი იყო დარჩენილი.

ისრაელ-ჰამასს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ, ჰამასმა მძევლები ორ ეტაპად გაათავისუფლა, ჯერ შვიდი, შემდეგ კი 13 ტყვე გადასცა ისრაელს.

დღესვე ისრალეში ჩავიდა აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ის ქნესეთში სიტყვით გამოვიდა და ისრაელელი მძევლების ოჯახებს შეხვდა.

Politico-ს ინფორმაციით, დონალდ ტრამპმა ისრაელის პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას ქნესეთის სტუმრების წიგნში ხელი მოაწერა.

„ეს ჩემთვის დიდი პატივია. დიდი და ლამაზი დღე, ახალი დასაწყისი“, – დაწერა მან.

მედიის ცნობით, ჟურნალისტების შეკითხვას ღაზაში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით ამერიკის პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ ომი დასრულდა.

Politico-ს ინფორმაციით, ტრამპი და ეგვიპტის პრეზიდენტი აბდელ ფატაჰ ალ-სისი შარმ-ელ-შეიხში მშვიდობის სამიტს უხელმძღვანელებენ, სადაც ომის დასრულების შეთანხმებას ხელს მოაწერენ.

ბოლო ინფორმაციით, შარმ-ელ-შეიხში დაგეგმილ სამშვიდობო სამიტს დაესწრება
ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ.

ღაზის ხელისუფლების ცნობით, 67 000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და დასახლების დიდი ნაწილი მიწასთან გასწორდა მას შემდეგ, რაც ისრაელმა 2023 წლის 7 ოქტომბერს ჰამასის სასაზღვრო თავდასხმაზე სამხედრო რეაგირება დაიწყო. ისრაელის ოფიციალური პირების ცნობით, დაახლოებით 1200 ადამიანი დაიღუპა და 251 მძევლად აიყვანეს ღაზაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

