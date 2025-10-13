ახალი ამბები

13 ოქტომბერი, 2025 •
ეუთოს თავმჯდომარე სამხრეთ კავკასიას ეწვევა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ეუთოს (ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია) მოქმედი თავმჯდომარე, ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელინა ვალტონენი, 13-15 ოქტომბერს საქართველოს, აზერბაიჯანსა და სომხეთს ეწვევა.

ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთო ავრცელებს.

ელინა ვალტონენი შეხვდება ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლებს და სამოქალაქო საზოგადოებისა და ანალიტიკური ცენტრების წარმომადგენლებს.

ეუთოს განცხადების მიხედვით, საქართველოში შეხვედრები ქვეყნის შიდა და გარე გამოწვევებზე იქნება ორიენტირებული, განსაკუთრებული ყურადღება კი გამახვილებული იქნება ეუთოს მიერ 2008 წლის ომის შედეგების მოსაგვარებლად ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მხარდაჭერის გაგრძელებაზე.

სხვა საკითხებთან ერთად, დღის წესრიგში იქნება სომხეთ-აზერბაიჯანის სამშვიდობო პროცესის პროგრესი საკითხი, განსაკუთრებული ყურადღება ეუთოს მინსკის პროცესის დასრულებასა და მასთან დაკავშირებულ სტრუქტურებზე გამახვილდება.

ეუთოს ვებ-გვერდის ცნობით, ფინეთი, როგორც ეუთოს 2025 წლის თავმჯდომარე, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სამოქალაქო სივრცის დაცვას და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ხელსაყრელი გარემოს უზრუნველყოფას. ეს პრიორიტეტი ვიზიტის განმავლობაში ხაზგასმული იქნება.

ავტორი: ნინა სიგუა

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ბინები დღიურად: როგორ იპოვოთ იდეალური საცხოვრებელი dgiurad.ge-ზე

პუტინი და ალიევი ურთიერთობების დალაგებას იწყებენ

4 ოქტომბრის საქმეზე პროკურატურამ ბრალდება კიდევ 17 პირს წარუდგინა

შეზღუდული რესურსებით ვაგრძელებთ დაზარალებულთა დაცვას — NGO-ების იურიდიული დახმარების ქსელი

ფაშინიანი და ალიევი შარმ ელ შეიხში
კობახიძეს ჩინეთისა და ბელარუსის ელჩებმა არჩევნებში „დამაჯერებელი გამარჯვება“ მიულოცეს
2025 წელს ცხოველებში ცოფის მე-6 შემთხვევა გამოვლინდა
ჰამასმა ყველა ცოცხალი ისრაელელი მძევალი გაათავისუფლა
7 თვეში პატიმრების რაოდენობა თითქმის 18%-ით არის გაზრდილი
ეუთოს თავმჯდომარე სამხრეთ კავკასიას ეწვევა
სააპელაციომ საბა ჯიქიას საქმის განხილვა დაიწყო
ბაქოსა და მოსკოვის ურთიერთობების დალაგების პირველი შედეგები