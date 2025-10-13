ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ბაქოსა და მოსკოვის ურთიერთობების დალაგების პირველი შედეგები

ვლადიმერ პუტინისა და ილჰამ ალიევის უკანასკნელი შეხვედრისა და ურთიერთობების დალაგების ფონზე, საერთაშორისო სააგენტო «Sputnik აზერბაიჯანის» აღმასრულებელი დირექტორი იგორ კარტავიხი, რომელიც ადრე ბაქოში დააკავეს, გათავისუფლებულია.

ამის შესახებ რუსულ გამოცემა «Коммерсантъ»-თან კომენტარში განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ იურიუშაკოვმა.

გამოცემის ინფორმაციით, საპასუხოდ რუსეთმა გაათავისუფლა მოსკოვის სატირის თეატრის ყოფილი დირექტორი მამედალი აგაევი, რომელიც 2025 წლის 5 აგვისტოს ბიუჯეტის თანხების გაფლანგვის ბრალდებით დააკავეს. თუმცა ამ ინფორმაციის ოფიციალური დადასტურება ჯერჯერობით არ არსებობს.

გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა ორი ქვეყნის პრეზიდენტების, ვლადიმერ პუტინისა და ილჰამ ალიევის შეხვედრამდე, რომელიც 9 ოქტომბერს დუშანბეში გაიმართა. რუსეთისა და აზერბაიჯანის მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა პრეზიდენტების თანაშემწეების დონეზე. იური უშაკოვი უშუალოდ თანამშრომლობდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის თანაშემწე ხიქმეთ ჰაჯიევთან.

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ სააგენტო ТАСС-თან განაცხადა, რომ ბაქოში რუსეთის საელჩოს თანამშრომლებმა მოინახულეს იგორ კარტავიხი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ შინაპატიმრობაში გადაიყვანეს.

„მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში რუსი დიპლომატები მასთან მუდმივ კავშირზე იყვნენ და აზერბაიჯანული მხარის ხელშეწყობით საჭირო დახმარებას უწევდნენ, განსაკუთრებით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით“, – თქვა  ზახაროვამ.

პუტინი და ალიევი ურთიერთობების დალაგებას იწყებენ

