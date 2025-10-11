ახალი ამბები

4 ოქტომბრის საქმეზე ოთხ პირს პატიმრობა შეუფარდეს

11 ოქტომბერი, 2025 •
4 ოქტომბრის საქმეზე ოთხ პირს პატიმრობა შეუფარდეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ ოთხ პირს 10 ოქტომბერს მოსამართლე ეკა ბარბაქაძემ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. 

ის იხილავდა ამირან დოლიშვილის ირაკლი ჩხირკვიას, გიორგი ქორქიას და ზაქრო ალბუთაშვილის აღკვეთის შუამდგომლობებს. პროკურატურამ ყველა მათგანზე პატიმრობა მოითხოვა, ადვოკატებმა კი გირაოს შუამდგომლობები დააყენეს. 

„66 წლის კაცია, მას აქვს სიმსივნე, ერთი თირკმელი სრულად აქვს ამოკვეთილი და მეორე თირკლემზე დაწყებული აქვს პრობლემები, ასეთ ვითარებაში ადამიანის დაკავება შეიძლება ფატალურად დასრულდეს“, – მიმართა ადვოკატმა  მოსამართლეს და ალთუნაშვილისთის 3000-დან 5000 ლარამდე გირაოს შეფარდება მოითხოვა, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა, იუწყება რადიო “თავისუფლება”.

სასამართლო დღეს ასევე იხილავს ამ საქმეზე სხვა დაკავებულების აღკვეთის ღონისძიების შუამდგომლობებს.

4 ოქტომბერს თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ამ დროისთვის 46 პირია დაკავებული.  მათგან მხოლოდ ერთი, ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილს შეუფარდეს აღკვეთ ღონისძიებად გირაო და გაათავისუფლეს.  

ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და ხელმძღვანელობის, სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის, საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლის და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების საქმეებზე დაკავებული არიან: პაატა ბურჭულაძე, მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე და ლაშა ბერიძე. სწორედ ეს 5 ადამიანი შედიოდა 4 ოქტომბრის აქციის საორგანიზაციო კომიტეტში. მათ 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო, აცრა ყველასთვის უფასოა

ჩემი სოლიდარობა და მხარდაჭერა გოგი ჩახუნაშვილს – გამყრელიძე

პოლონეთის მოქალაქეების ცემის ბრალდებით კიდევ ერთი ადამიანი დააკავეს

გალის მასწავლებლების “საქართველოსთან კავშირებზე” სოხუმში გამოძიება დაიწყეს

ია დარახველიძეს გირაო, სამს პატიმრობა – მორიგი განჩინება 4 ოქტომბრის საქმის დაკავებულებზე  11.10.2025
ია დარახველიძეს გირაო, სამს პატიმრობა – მორიგი განჩინება 4 ოქტომბრის საქმის დაკავებულებზე 
4 ოქტომბრის საქმეზე ოთხ პირს პატიმრობა შეუფარდეს 11.10.2025
4 ოქტომბრის საქმეზე ოთხ პირს პატიმრობა შეუფარდეს
ადვოკატთა ასოციაციაციის თავმჯდომარე: ასოციაცია უზრუნველყოფს დავით ჯანდიერის კოლეგიალურ მხარდაჭერას 11.10.2025
ადვოკატთა ასოციაციაციის თავმჯდომარე: ასოციაცია უზრუნველყოფს დავით ჯანდიერის კოლეგიალურ მხარდაჭერას
პედიატრი გიორგი ჩახუნაშვილი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს 11.10.2025
პედიატრი გიორგი ჩახუნაშვილი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს
ბინები დღიურად: როგორ იპოვოთ იდეალური საცხოვრებელი dgiurad.ge-ზე 10.10.2025
ბინები დღიურად: როგორ იპოვოთ იდეალური საცხოვრებელი dgiurad.ge-ზე
პუტინი და ალიევი ურთიერთობების დალაგებას იწყებენ 10.10.2025
პუტინი და ალიევი ურთიერთობების დალაგებას იწყებენ
ბაჩიაშვილის ადვოკატი დავით ჯანდიერი გამოკითხვაზე დაიბარეს 10.10.2025
ბაჩიაშვილის ადვოკატი დავით ჯანდიერი გამოკითხვაზე დაიბარეს
ზვიად რატიანის სიტყვა სასამართლოში | სრულად 10.10.2025
ზვიად რატიანის სიტყვა სასამართლოში | სრულად