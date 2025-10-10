ახალი ამბები

4 ოქტომბრის საქმეზე პროკურატურამ ბრალდება კიდევ 17 პირს წარუდგინა

10 ოქტომბერი, 2025 •
4 ოქტომბრის საქმეზე პროკურატურამ ბრალდება კიდევ 17 პირს წარუდგინა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

4 ოქტომბრის საქმეზე პროკურატურამ ბრალდება კიდევ 17 პირს წარუდგინა.

მათ ბრალად ედებათ სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ობიექტის ჯგუფურად ხელში ჩაგდების მცდელობა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა.

პროკურატურის განცხადებით, ამირან დოლიშვილმა, გიორგი ქორქიამ, ზაქრო ალბუთაშვილმა, ირაკლი ჩხვირკიამ, ანტონ უპერმა, ანტონ ვარდანიძემ, გიორგი მულაძემ, ხვიჩა გოგოხიამ, გიორგი ჩახუნაშვილმა, რამაზ მამულაძემ, გენადი კუპრეიშვილმა, ალექსანდრე ჩილაჩავამ, სულხან ტუღუშმა, ლევან ჯიქიამ და ლაშა ივანაძემ, სხვა პირებთან ერთად, „ჯგუფური ძალადობის უკვე დაკავებული ორგანიზატორების მოწოდებების შესაბამისად, სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მიზნით, იერიში მიიტანეს და ფიზიკური ზემოქმედებით დააზიანეს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციული შენობის დამცავი ღობე და ეზოში შეიჭრნენ“. მათ 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.

„შენობის ხელში ჩაგდებისა და ეზოში მობილიზებული სამართალდამცავების წინააღმდეგობის დაძლევის მიზნით, ბრალდებულები მათ მიმართ გამოხატავდნენ აგრესიას, ისროდნენ რკინის კონსტრუქციებსა და სხვადასხვა საგნებს, აყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას, რითაც საფრთხეს უქმნიდნენ მათ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას“, – აცხადებს პროკურატურა.

პროკურატურის განცხადებით, პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაკავებული კიდევ ორი პირი – ია დარახველიძე და ავთანდილ სურმანიძე- „სხვა პირებთან ერთად სამართალდამცველების წინააღმდეგობის დაძლევის მიზნით მათ მიმართ ახორციელებდნენ აქტიურ ძალადობრივ მოქმედებებს, გამოხატავდნენ აგრესიას და მათი მიმართულებით ისროდნენ სხვადასხვა ნივთებს, რითაც საფრთხეს უქმნიდნენ მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას“. მათ ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225-ე მუხლის მეორე ნაწილით (ჯგუფური ძალადობაში მონაწილეობა) წარედგინათ, რაც სასჯელის სახედ და ზომად ექვს წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

პროკურატურამ 14 ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა, ორი ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.

რაც შეეხება ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, პროკურატურის განცხადებით, „სხვადასხვა ობიექტური გარემოებების გათვალისწინებით, პროკურატურამ სასამართლოს მასთან მიმართებაში აღკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენების შუამდგომლობით მიმართა“.

4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულები არიან და პატიმრობაში იმყოფებიან  პაატა ბურჭულაძე, მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე და ლაშა ბერიძე და კიდევ სხვა 26 პირი, რომელთაც ასევე შეფარდებული აქვთ პატიმრობა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

გალის მასწავლებლების “საქართველოსთან კავშირებზე” სოხუმში გამოძიება დაიწყეს

4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ ერთი პირი დააკავეს, სულ 45

ComCom-მა „ფორმულა“ და 3 რადიო გააფრთხილა და უცხოური ძალისგან დაფინანსების შეწყვეტა დაავალა

დააკავეს პენიტენციურის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე

ბინები დღიურად: როგორ იპოვოთ იდეალური საცხოვრებელი dgiurad.ge-ზე 10.10.2025
ბინები დღიურად: როგორ იპოვოთ იდეალური საცხოვრებელი dgiurad.ge-ზე
პუტინი და ალიევი ურთიერთობების დალაგებას იწყებენ 10.10.2025
პუტინი და ალიევი ურთიერთობების დალაგებას იწყებენ
ბაჩიაშვილის ადვოკატი დავით ჯანდიერი გამოკითხვაზე დაიბარეს 10.10.2025
ბაჩიაშვილის ადვოკატი დავით ჯანდიერი გამოკითხვაზე დაიბარეს
ზვიად რატიანის სიტყვა სასამართლოში | სრულად 10.10.2025
ზვიად რატიანის სიტყვა სასამართლოში | სრულად
4 ოქტომბრის საქმეზე პროკურატურამ ბრალდება კიდევ 17 პირს წარუდგინა 10.10.2025
4 ოქტომბრის საქმეზე პროკურატურამ ბრალდება კიდევ 17 პირს წარუდგინა
შეზღუდული რესურსებით ვაგრძელებთ დაზარალებულთა დაცვას — NGO-ების იურიდიული დახმარების ქსელი 10.10.2025
შეზღუდული რესურსებით ვაგრძელებთ დაზარალებულთა დაცვას — NGO-ების იურიდიული დახმარების ქსელი
ბაჩიაშვილის საქმე: ბრალი წაუყენეს პენიტენციური უწყების ყოფილ მაღალჩინოსანს, ის თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს 10.10.2025
ბაჩიაშვილის საქმე: ბრალი წაუყენეს პენიტენციური უწყების ყოფილ მაღალჩინოსანს, ის თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს
სომხეთსა და რუსეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა შემცირდა 10.10.2025
სომხეთსა და რუსეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა შემცირდა