შეზღუდული რესურსებით ვაგრძელებთ დაზარალებულთა დაცვას — NGO-ების იურიდიული დახმარების ქსელი

10 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების იურიდიული დახმარების ქსელი აცხადებს, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში შეზღუდული რესურსებით აგრძელებს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობისას დაზარალებული, ადმინისტრაციული წესით დაკავებული და ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირების უფლებების დაცვას.

იურიდიული დახმარების ქსელი აცხადებს, რომ 2024-2025 წლებში „ქართულმა ოცნებამ“ ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციების წინააღმდეგ აამოქმედა არაერთი კანონი, რომლებიც კრძალავს რესურსების მიღებას საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ფონდებიდან, ახდენს თანამოქალაქეთა დახმარების კრიმინალიზებას და მოითხოვს, ორგანიზაციები დარეგისტრირდნენ ღირსების შემლახავ „უცხო ქვეყნის აგენტების“ რეესტრში.

„ამ ეტაპისთვის, ქსელში შემავალი ყველა ორგანიზაციის წინააღმდეგ ანტიკორუფციულ ბიუროს დაწყებული აქვს მონიტორინგი სხვადასხვა საფუძვლით. დაყადაღებულია სამართლებრივი დახმარების ქსელის წევრი ცალკეული ორგანიზაციების ანგარიშები და სისხლის სამართლის მძიმე მუხლებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხნენ მათი ხელმძღვანელი პირები. განხორციელებული რეპრესიული და ანტიდემოკრატიული კანონების ამოქმედების შედეგად, ორგანიზაციების ნაწილი იძულებული გახდა შეეწყვიტა საქმიანობა, ხოლო ნაწილი ვაგრძელებთ ადამიანის უფლებების დაცვას დარჩენილი მინიმალური რესურსებითა და პირადი ძალისხმევით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, არცერთი ადამიანი არ დარჩეს კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარების გარეშე და არსებული რესურსების გათვალისწინებით, კვლავ გავაგრძელებთ მოქალაქეების დაცვას“, — ნათქვამია ქსელის განცხადებაში.

იურიდიული დახმარების ქსელი 12-მა ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ 2024 წელს ერთობლივი ძალისხმევით აამოქმედა. ქსელის ფარგლებში 24 საათის განმავლობაში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი. ამ დრომდე ქსელის ცხელი ხაზით 10 000-ზე მეტმა პირმა ისარგებლა. ქსელის წევრი ორგანიზაციების ადვოკატებმა ადმინისტრაციული წესით დაკავებული 450-მდე პირი მოინახულეს იზოლატორებში და გაუწიეს როგორც პირველადი სამართლებრივი დახმარება, ასევე, მათი დიდი უმრავლესობის უფლებები დაიცვეს სასამართლო პროცესებზე. სამართლებრივი დახმარების ქსელი ასევე 1400-მდე პირს დაეხმარა ჯარიმების გასაჩივრებაში. ქსელი აცხადებს, რომ ადვოკატები აგრძელებენ აქციების დროს დაზარალებული პირების უფლებების დაცვას საგამოძიებო ორგანოებში. ქსელის საქმიანობის მიღმა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი სამართლებრივ დახმარებას უწევს სისხლის სამართლის წესით დაკავებულ პირებსაც.

განცხადებას ხელს აწერენ:

  • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
  • საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველო
  • დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი
  • სოციალური სამართლიანობის ცენტრი
  • უფლებები საქართველო
  • ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი
  • სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

გალის მასწავლებლების “საქართველოსთან კავშირებზე” სოხუმში გამოძიება დაიწყეს

4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ ერთი პირი დააკავეს, სულ 45

ComCom-მა „ფორმულა“ და 3 რადიო გააფრთხილა და უცხოური ძალისგან დაფინანსების შეწყვეტა დაავალა

დააკავეს პენიტენციურის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე

ბინები დღიურად: როგორ იპოვოთ იდეალური საცხოვრებელი dgiurad.ge-ზე 10.10.2025
პუტინი და ალიევი ურთიერთობების დალაგებას იწყებენ 10.10.2025
ბაჩიაშვილის ადვოკატი დავით ჯანდიერი გამოკითხვაზე დაიბარეს 10.10.2025
ზვიად რატიანის სიტყვა სასამართლოში | სრულად 10.10.2025
4 ოქტომბრის საქმეზე პროკურატურამ ბრალდება კიდევ 17 პირს წარუდგინა 10.10.2025
შეზღუდული რესურსებით ვაგრძელებთ დაზარალებულთა დაცვას — NGO-ების იურიდიული დახმარების ქსელი 10.10.2025
ბაჩიაშვილის საქმე: ბრალი წაუყენეს პენიტენციური უწყების ყოფილ მაღალჩინოსანს, ის თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს 10.10.2025
სომხეთსა და რუსეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა შემცირდა 10.10.2025
