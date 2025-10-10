პოლონეთის მოქალაქეების ცემის ბრალდებით კიდევ ერთი ადამიანი დააკავეს

შსს-ს განცხადებით, პოლონეთის მოქალაქეების მიმართ თბილისში მომხდარ ძალადობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, კიდევ ერთი ადამიანი — 2005 წელს დაბადებული ა.კ. — დააკავეს.
2004 წელს დაბადებული ს.ჯ. და წარსულში სხვადასხვა დანაშაულისთვის ნასამართლევი, 1985 წელს დაბადებული ე.გ. გუშინ ცხელ კვალზე დააკავეს.
„ბრალდებულებმა, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე, თბილისში მდებარე ერთ-ერთი რესტორნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიაყენეს პოლონეთის სამ მოქალაქეს, ხოლო ფიზიკური დაპირისპირებისას ბრალდებულმა ე.გ-მ ბლაგვი საგნის გამოყენებით ფიზიკურად იძალადა მათზე. მომხდართან დაკავშირებით, გამოძიება ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს, ტარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედება“, — აცხადებს შსს.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის პირველი პრიმა ნაწილით მიმდინარეობს.
თბილისში პოლონელი ოფიცრები დაჭრეს.
შეგახსენებთ, პოლონურმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 8 ოქტომბერს თბილისში პოლონელი ოფიცრები დაჭრეს. ინციდენტი მოხდა მას შემდეგ, რაც ოფიცრებმა ევროპის სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის სააგენტოსთან (Frontex) ერთობლივად ორგანიზებული დაბრუნების ოპერაცია განახორციელეს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შემთხვევა ერთ-ერთი რესტორნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა.