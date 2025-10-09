ახალი ამბები

დააკავეს პენიტენციურის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე

9 ოქტომბერი, 2025 •
დააკავეს პენიტენციურის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გიორგი ბაჩიაშვილის ცემის ინსცენირების ბრალდებით, დააკავეს პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე გია ქემოკლიძე, რომელსაც მანამდე თანამდებობა აწგარდაცვლილ, N8 პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელ დავით გოგობერიშვილთან ერთად დაატოვებინეს.

„გ.ქ.-მ პატიმარ გიორგი ბაჩიაშვილთან წინასწარი შეთანხმებით, მის საკანში შეიყვანა სპეციალურად შერჩეული ორი პატიმარი, რომლებსაც წინასწარი სცენარის მიხედვით, გიორგი ბაჩიაშვილისთვის ფიზიკური ანგარიშსწორების იმიტაცია უნდა მოეწყოთ, რისი განხორციელებაც იმ ეტაპზე ვერ მოახერხეს. ამის შემდეგ, განზრახვის ბოლომდე მისაყვანად, გ.ქ.-მ ბაჩიაშვილის საკანში შეიყვანა პატიმარი კ.მ. მისი შესვლისთანავე, გიორგი ბაჩიაშვილმა, წინა გამოცდილების გათვალისწინებით, ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე დაძაბა კ.მ.-სთან ურთიერთობა, რასაც მათ შორის მოყვა მცირე ფიზიკური დაპირისპირება. ინციდენტის შემდგომ, როგორც დაგეგმილი იყო, ეს ამბავი სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების მიერ გავრცელდა ისე, თითქოს პატიმარ გიორგი ბაჩიაშვილს სცემეს, რაც თავის მხრივ, პირველ რიგში, გიორგი ბაჩიაშვილის ინტერესებში შედიოდა და წარმოადგენდა გ.ქ.-სთან ერთად დაგეგმილი ინსცენირების პირველად მიზანს“, — განაცხადა სუს-მა.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად, საბოლოოდ მიზნად განსაზღვრული იყო გავრცელებული ინფორმაციის გიორგი ბაჩიაშვილის სასარგებლოდ გამოყენება, როგორც შიდა პიარული მოხმარებისთვის და საქმის დაზარალებულის წინააღმდეგ, ასევე იგივე მიმართულებით სტრასბურგის სასამართლოში.

„გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ შეთანხმების საფუძველი მაღალი ალბათობით შესაძლოა ყოფილიყო კორუფციული გარიგება, რის გამოც საქმე იუსტიციის სამინისტროდან გამოსაძიებლად სუს-ის ანტიკორუფციულ სააგენტოს გადმოეცა. გამოძიების მიერ მოპოვებულმა მასალებმა კიდევ უფრო გაამყარა ზემოხსენებული ინფორმაცია — გ.ქ.-მ ბოროტად გამოიყენა სამსახურებრივი უფლებამოსილება, კერძოდ, მისი ბრძანებით, 2025 წლის ივნისში, მე-8 პენიტენციურ დაწესებულებაში მდებარე იმ საკანში, სადაც იმყოფებოდა მსჯავრდებული გიორგი ბაჩიაშვილი, ყოველგვარი აღრიცხვის გარეშე შეასახლეს სხვა პენიტენციური დაწესებულებიდან გადმოყვანილი ორი პატიმარი, ნ.ჯ. და ი.გ., რომლებმაც გიორგი ბაჩიაშვილთან ერთად აღნიშნულ საკანში დაყვეს 10 დღე. გ.ქ.-ის ბრძანებით, მოხდა საკნის შესასვლელი კარის სათვალთვალო კამერების გათიშვა, რათა არ დაფიქსირებულიყო ხსენებული პირების ბაჩიაშვილის საკანში შესვლა და გამოსვლა. ხოლო მას შემდეგ, რაც მათ ბაჩიაშვილის საკანი დატოვეს, გ.ქ.-ის დავალებით, მთლიანად წაიშალა საკანში ზემოთ აღნიშნული ორი პატიმრისა და გიორგი ბაჩიაშვილის ერთად ყოფნის ამსახველი ვიდეომასალა“, — აცხადებს სუსი.

სუს-ის თანახმად, არც გია ქემოკლიძეს და არც გიორგი ბაჩიაშვილს არსად დაუფიქსირებიათ ზემოხსენებული ორი პატიმრის გიორგი ბაჩიაშვილთან ერთად საკანში ყოფნის ფაქტი და მრავალტომიან სისხლის სამართლის საქმეში, გუშინდელ დღემდე, არც ერთ მოწმეს არ უხსენებია ზემოთ აღნიშნული ორი პატიმრის გიორგი ბაჩიაშვილთან 10-დღიანი შესახლების შესახებ.

„გარდა ამისა, 2025 წლის 11 ივლისს, გ.ქ.-ის ბრძანებით, გიორგი ბაჩიაშვილის საკანში შეასახლეს ასევე სხვა პენიტენციური დაწესებულებიდან გადმოყვანილი პატიმარი კ.მ., რის შემდეგაც საზოგადოებას პატიმარ ბაჩიაშვილის მხარემ აცნობა, რომ თითქოს ბაჩიაშვილი საკანში სხვა პატიმარმა სცემა. თუმცა გამოძიებით, მათ შორის მოწმეთა ჩვენებებით დგინდება, რომ რეალურ ინციდენტამდე რამდენიმე საათით ადრე, გ.ქ.-ის ბრძანებით, ბაჩიაშვილის საკნის სათვალთვალო კამერები გათიშეს, რათა არ მომხდარიყო ვიდეოჩანაწერის გაკეთება, შესაბამისად, არ გამჟღავნებულიყო, რა მოხდა რეალურად გიორგი ბაჩიაშვილის საკანში. აღნიშნული თავის მხრივ ადასტურებს ბაჩიაშვილის ცემის ინსცენირებასთან დაკავშირებული განზრახვის ფაქტს“, — განაცხადა სუს-მა.

გია ქემოკლიძე დაკავებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 332-ე მუხლით, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს.

გიორგი ბაჩიაშვილის განცხადებით, 11 ივლისს გლდანის ციხის საკანში მისთვის უცნობმა პირმა სცემა.

წერილში, რომელიც ბაჩიაშვილის ადვოკატმა, დავით ჯანდიერმა ნეტგაზეთს მიაწოდა, ის წერს, რომ მის ცემას წინ უძღოდა გლდანის ციხის ხელმძღვანელის, დავით გოგობერიშვილის გაფრთხილება.

ბაჩიაშვილის თქმით, ცემამდე 3 დღით ადრე გლდანის ციხის უფროსმა დაიბარა და ბიძინა ივანიშვილისთვის მისი საბანკო ანგარიშების, კრიპტო ვალუტების ბრუნვების და ანგარიშის მისამართების გახსნა ურჩია.

ბაჩიაშვილის ცემის საქმზე იუსტიციის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, N8 პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელმა დავით გოგობერიშვილმა და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ, გია ქემოკლიძემ თანამდებობები დატოვეს.

გამოძიების ვერსიით, „შესაძლოა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის კონკრეტული თანამშრომლები, მათი გავლენის ქვეშ მყოფი პატიმრები და მსჯავრდადებული გიორგი ბაჩიაშვილი ურთიერთშეთანხმებულად მოქმედებდნენ“.

იუსტიციის სამინისტრო გენერალური ინსპექციიდან გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს გადაეცა.

8 ოქტომბერს N8 პენიტენციური დაწესებულების (გლდანის ციხის) ყოფილი უფროსი დავით გოგობერიშვილი გარდაცვლილი იპოვეს. შსს-მ გამოძიება დაიწყო სსკ-ის 115-ის მუხლის შესაბამისად, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ 12 ადამიანი დააკავეს – დარახველიძე

Starbucks სომხეთში ქსელის გახსნას განიხილავს

TV პირველის ჟურნალისტზე ძალადობისთვის შინჯიკაშვილის მამას ბრალი წარედგინა

რა ვიცით გლდანის ციხის ყოფილ უფროსზე, რომელიც გარდაცვლილი იპოვეს

“სინდისი მაწუხებდა” – რატიანის სიტყვა სასამართლოში, სადაც მას 2-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს 09.10.2025
“სინდისი მაწუხებდა” – რატიანის სიტყვა სასამართლოში, სადაც მას 2-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს
ComCom-მა „ფორმულა“ და 3 რადიო გააფრთხილა და უცხოური ძალისგან დაფინანსების შეწყვეტა დაავალა 09.10.2025
ComCom-მა „ფორმულა“ და 3 რადიო გააფრთხილა და უცხოური ძალისგან დაფინანსების შეწყვეტა დაავალა
ლაითურის ციხეს ქალთა განყოფილება დაემატა – მინისტრის ბრძანება 09.10.2025
ლაითურის ციხეს ქალთა განყოფილება დაემატა – მინისტრის ბრძანება
დააკავეს პენიტენციურის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე 09.10.2025
დააკავეს პენიტენციურის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე
პუტინმა აღიარა, რომ აზერბაიჯანული თვითმფრინავი რუსეთმა ჩამოაგდო 09.10.2025
პუტინმა აღიარა, რომ აზერბაიჯანული თვითმფრინავი რუსეთმა ჩამოაგდო
“საერთაშორისო ინსტიტუტები საქართველოს მიკერძოებულ პოზიციას ატარებენ” – აფხაზური მხარე 09.10.2025
“საერთაშორისო ინსტიტუტები საქართველოს მიკერძოებულ პოზიციას ატარებენ” – აფხაზური მხარე
სომხეთის ტერიტორიაზე ვერ იარსებებს ‘ზანგეზურის დერეფანი’ – ერევანი 09.10.2025
სომხეთის ტერიტორიაზე ვერ იარსებებს ‘ზანგეზურის დერეფანი’ – ერევანი
ლუკაშენკომ კობახიძეს არჩევნების წარმატებით ჩატარება მიულოცა 09.10.2025
ლუკაშენკომ კობახიძეს არჩევნების წარმატებით ჩატარება მიულოცა