ლუკაშენკომ კობახიძეს არჩევნების წარმატებით ჩატარება მიულოცა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბელარუსის პრეზიდენტმა, ალექსანდრ ლუკაშენკომ “ქართული ოცნების” პრემიერ-მინისტრს, ირაკლი კობახიძეს 4 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების წარმატებით ჩატარება მიულოცა. ამის შესახებ ინფორმაციას ბელარუსული მედია ავრცელებს.

“ქართული ოცნების” კანდიდატების თავდაჯერებული გამარჯვება ადასტურებს მათი პასუხისმგებლობის, სანდოობისა და პროფესიონალიზმის მაღალ სტანდარტს. ასევე, ადასტურებს ქვეყნის სუვერენული განვითარებისა და საზოგადოების კონსოლიდაციის თქვენი კურსის ფართო მხარდაჭერას”, – წერია ლუკაშენკოს წერილში.

პრესსამსახურის ინფორმაციით, ლუკაშენკომ კობახიძისთვის გაგზავნილ წერილში ხაზი გაუსვა ბელარუს და ქართველ ხალხს შორის მეგობრული ურთიერთობების გამოცდილებას და იმედი გამოთქვა, რომ გაღრმავდება ქვეყნებს შორის კავშირი სავაჭრო და ჰუმანიტარული მიმართულებით. გარდა ამისა, ლუკაშენკომ კობახიძეს უსურვა ჯანმრთელობა და წარმატება სახელმწიფოებრივ საქმიანობაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

