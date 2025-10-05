საზოგადოება

ბიულეტენების დათვლა დასრულდა | შედეგები

5 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ცესკოს განცხადებით, უკვე დათვლილია ყველა საარჩევნო უბნის (3 061 უბნის) შედეგი.

წინასწარი მონაცემებით, თბილისში პროპორციული არჩევნების შედეგები ასე გადანაწილდა:

  • ქართული ოცნება — 70.052%
  • ძლიერი საქართველო — ლელო — 9.938%
  • გირჩი — 7.698%
  • კონსერვატორები საქართველოსთვის — 4.308%
  • გახარია საქართველოსთვის — 3.199%

სხვა პარტიებმა 2%-მდე ვერ დააგროვეს.

თბილისი მერის არჩევნებში 215083 ხმა (71.6%) მიიღო კახა კალაძემ. ამომრჩეველთა 12.2%-მა დაუჭირა მხარი ირაკლი კუპრაძეს, 7.6%-მა — იაგო ხვიჩიას, 4.1%-მა კი — ზურაბ მახარაძეს.

დანარჩენი თვითმმართველი ქალაქების მერების არჩევნების წინასწარი შედეგები ასე ნაწილდება:

ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ნაწილი არჩევნებში ბოიკოტის გამო არ მონაწილეობდნენ. 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ყველაზე ნაკლები აქტივობით გამოირჩა საქართველოში ისტორიაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

4 ოქტომბრის აქციის 5 ორგანიზატორს  9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება 05.10.2025
ბიულეტენების დათვლა დასრულდა | შედეგები 05.10.2025
“ეს ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს” – მურთაზ ზოდელავას ბოლო კომენტარი დაკავებამდე 05.10.2025
აქციის 6 მონაწილე და 21 სამართალდამცველი გადაიყვანეს საავადმყოფოში – ჯანდაცვის სამინისტრო 05.10.2025
არჩევნების წინასწარი შედეგები და ჩეხეთი, როგორც ევროკავშირის მორიგი თავის ტკივილი — POLITICO 05.10.2025
განვითარებულმა პროცესებმა ცხადყო, რომ არჩევნების ბოიკოტის კამპანია იყო კრიტიკული შეცდომა – “ლელო” 05.10.2025
ეს იყო სწრაფი გამარჯვების მცდელობა – ზოდელავა პრეზიდენტის სასახლის დაკავების მცდელობაზე 05.10.2025
ამერიკა დგას ქართველი ხალხის გვერდით თავისუფლებისთვის ბრძოლაში – ჯო უილსონი 04.10.2025
