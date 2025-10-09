“მარინე ჩიტაშვილი მიზანმიმართული დეზინფორმაციული კამპანიის სამიზნე გახდა” – ფსიქიკური სფეროს სპეციალისტების განცხადება

ფსიქოლოგები, ფსიქოთერაპევტები და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სპეციალისტები მხარდაჭერასა და სოლიდარობას უცხადებენ პროფესორ მარინე ჩიტაშვილის. მათი შეფასებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მიზანმიმართული დეზინფორმაციული კამპანიის სამიზნე გახდა.
განცხადებას ამ დროისთვის [9 ოქტომბერი, 14:45] 330-ზე მეტი პროფესიონალი აწერს ხელს. ისინი აცხადებენ, რომ ჩიტაშვილის “აკადემიური და პროფესიული საქმიანობა ყოველთვის გამოირჩეოდა ეთიკის, დამოუკიდებლობისა და კრიტიკული აზროვნების მაღალი სტანდარტებით”.
“საქართველოს პრემიერის და პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებები, რომლებიც პროფესორ ჩიტაშვილს “რადიკალური ოპოზიციის პროპაგანდისტად” წარმოაჩენენ, წარმოადგენს საგანგაშო საფრთხეს – საუნივერსიტეტო და აკადემიური სფერო მოექცეს პოლიტიკური დაპირისპირებების ქვეშ.
მიგვაჩნია, რომ პროფესორ ჩიტაშვილის დისკრედიტაციის მცდელობა არის არა მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული უსამართლობა, არამედ მცდელობა, დაასუსტონ აკადემიური თავისუფლება, კრიტიკული აზროვნება და პროფესიული ავტონომია.
ფსიქოლოგიის სფერო ემყარება ადამიანის ღირსების პატივისცემას, ემპათიას და სამართლიანობას. ამიტომ ჩვენთვის მიუღებელია ნებისმიერი ქმედება, რომელიც არღვევს ამ პრინციპებს, მათ შორის – პოლიტიკური ანგარიშსწორება ან მიზანმიმართული კამპანია ჩვენს კოლეგაზე.
ჩვენ ვუცხადებთ მხარდაჭერას მარინე ჩიტაშვილს, ვუერთდებით მის ღირსეულ პოზიციას და მოვუწოდებთ ყველა პროფესიულ და აკადემიურ საზოგადოებას, დაიცვან ის ღირებულებები, რომლებზეც დგას ჩვენი პროფესია – თავისუფლება, სამართლიანობა და პიროვნული კეთილდღეობა.
ფსიქოლოგიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფერო, რომელიც დაფუძნებულია ცნობიერების, ემპათიისა და პასუხისმგებლობის პრინციპებზე, ვერ დარჩება გულგრილი ასეთი საჯარო ცილისწამებისა და ღირსების შელახვის მცდელობის წინაშე.
ჩვენ ვდგავართ მის გვერდით როგორც კოლეგები, როგორც მეცნიერები და როგორც ადამიანები, ვინც იცის, რომ სიბნელეს მხოლოდ განათლებით ებრძვიან. ღირსება”, – ვკითხულობთ განცხადებაში.