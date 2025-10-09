ახალი ამბები

“მარინე ჩიტაშვილი მიზანმიმართული დეზინფორმაციული კამპანიის სამიზნე გახდა” – ფსიქიკური სფეროს სპეციალისტების განცხადება

9 ოქტომბერი, 2025 •
“მარინე ჩიტაშვილი მიზანმიმართული დეზინფორმაციული კამპანიის სამიზნე გახდა” – ფსიქიკური სფეროს სპეციალისტების განცხადება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ფსიქოლოგები, ფსიქოთერაპევტები და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სპეციალისტები მხარდაჭერასა და სოლიდარობას უცხადებენ პროფესორ მარინე ჩიტაშვილის. მათი შეფასებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მიზანმიმართული დეზინფორმაციული კამპანიის სამიზნე გახდა.

განცხადებას ამ დროისთვის [9 ოქტომბერი, 14:45] 330-ზე მეტი პროფესიონალი აწერს ხელს. ისინი აცხადებენ, რომ ჩიტაშვილის “აკადემიური და პროფესიული საქმიანობა ყოველთვის გამოირჩეოდა ეთიკის, დამოუკიდებლობისა და კრიტიკული აზროვნების მაღალი სტანდარტებით”.

“საქართველოს პრემიერის და პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებები, რომლებიც პროფესორ ჩიტაშვილს “რადიკალური ოპოზიციის პროპაგანდისტად” წარმოაჩენენ, წარმოადგენს საგანგაშო საფრთხეს –  საუნივერსიტეტო და  აკადემიური სფერო მოექცეს პოლიტიკური დაპირისპირებების ქვეშ.

მიგვაჩნია, რომ პროფესორ ჩიტაშვილის დისკრედიტაციის მცდელობა არის არა მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული უსამართლობა, არამედ  მცდელობა, დაასუსტონ აკადემიური თავისუფლება, კრიტიკული აზროვნება და პროფესიული ავტონომია.

ფსიქოლოგიის სფერო ემყარება ადამიანის ღირსების პატივისცემას, ემპათიას და სამართლიანობას. ამიტომ ჩვენთვის მიუღებელია ნებისმიერი ქმედება, რომელიც არღვევს ამ პრინციპებს, მათ შორის – პოლიტიკური ანგარიშსწორება ან მიზანმიმართული კამპანია ჩვენს კოლეგაზე.

ჩვენ ვუცხადებთ მხარდაჭერას მარინე ჩიტაშვილს, ვუერთდებით მის ღირსეულ პოზიციას და მოვუწოდებთ ყველა პროფესიულ და აკადემიურ საზოგადოებას, დაიცვან ის ღირებულებები, რომლებზეც დგას ჩვენი პროფესია – თავისუფლება, სამართლიანობა და პიროვნული კეთილდღეობა.

ფსიქოლოგიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფერო, რომელიც დაფუძნებულია ცნობიერების, ემპათიისა და პასუხისმგებლობის პრინციპებზე, ვერ დარჩება გულგრილი ასეთი საჯარო ცილისწამებისა და ღირსების შელახვის მცდელობის წინაშე.

ჩვენ ვდგავართ მის გვერდით როგორც კოლეგები, როგორც მეცნიერები და როგორც ადამიანები, ვინც იცის, რომ სიბნელეს მხოლოდ განათლებით ებრძვიან. ღირსება”, – ვკითხულობთ განცხადებაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ 12 ადამიანი დააკავეს – დარახველიძე

Starbucks სომხეთში ქსელის გახსნას განიხილავს

TV პირველის ჟურნალისტზე ძალადობისთვის შინჯიკაშვილის მამას ბრალი წარედგინა

რა ვიცით გლდანის ციხის ყოფილ უფროსზე, რომელიც გარდაცვლილი იპოვეს

“სინდისი მაწუხებდა” – რატიანის სიტყვა სასამართლოში, სადაც მას 2-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს 09.10.2025
ComCom-მა „ფორმულა“ და 3 რადიო გააფრთხილა და უცხოური ძალისგან დაფინანსების შეწყვეტა დაავალა 09.10.2025
ლაითურის ციხეს ქალთა განყოფილება დაემატა – მინისტრის ბრძანება 09.10.2025
დააკავეს პენიტენციურის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე 09.10.2025
პუტინმა აღიარა, რომ აზერბაიჯანული თვითმფრინავი რუსეთმა ჩამოაგდო 09.10.2025
“საერთაშორისო ინსტიტუტები საქართველოს მიკერძოებულ პოზიციას ატარებენ” – აფხაზური მხარე 09.10.2025
სომხეთის ტერიტორიაზე ვერ იარსებებს ‘ზანგეზურის დერეფანი’ – ერევანი 09.10.2025
ლუკაშენკომ კობახიძეს არჩევნების წარმატებით ჩატარება მიულოცა 09.10.2025
