10/10- თიბისი განაწილების მორიგი წყვილი თარიღი

8 ოქტომბერი, 2025 •
10/10- თიბისი განაწილების მორიგი წყვილი თარიღი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თიბისი განაწილება, ყოველი თვის წყვილ თარიღში, განსაკუთრებით ზრუნავს მომხმარებლებზე და გამორჩეულ შეთავაზებებს სთავაზობს.

მორიგი წყვილი თარიღი- 10/10, ტექნიკის მოყვარულთათვის ან მათთვისაა, ვინც iPhone 17-ის შესაძენად ყველაზე ხელსაყრელ დროს ელოდა.

10/10- ში თიბისი განაწილებით შერჩეულ ტექნიკის მაღაზიებში შოპინგისას, მომხმარებლებს 17 ოქტომბრამდე, ერთგული ლარების ანგარიშზე 200 ლარი დაუბრუნდებათ:

  • Zoommer
  • iPlus
  • icity
  • iStore
  • itechnics

 შეთავაზება ვრცელდება ნებისმიერ ტექნიკაზე, რომლის საფასურიც 3 000 ლარიდან იწყება. მათ შორის iPhone 17-ის მოდელებზე.

“განაწილება” თიბისის გამორჩეული პროდუქტია, რომელიც ყველანაირი ინტერესისა და საჭიროებების მქონე მომხმარებლების სურვილების ასრულების გასამარტივებლად შეიქმნა.

თიბისი განაწილებით სარგებლობის შემთხვევაში, მომხმარებლები პროდუქტის საფასურს არა ერთიანად, არამედ 4 თვეზე განაწილებით იხდიან. რაც მთავარია, გაძვირების გარეშე, ეფექტური 0%-ით. რაც იმას ნიშნავს, რომ იხდიან ზუსტად იმდენს, რამდენიც ნივთი ღირს.

გაანაწილეთ წყვილ თარიღებში, რადგან ამ დროს ყველა სურვილი ჯადოსნურად მარტივად ხდება.

შეთავაზების დამატებითი პირობებისთვის, ეწვიეთ ბმულს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

10/10- თიბისი განაწილების მორიგი წყვილი თარიღი
მარინე ჩიტაშვილი პაპუაშვილის ბრალდებებზე პასუხისთვის საზმაუსგან საეთერო დროს ითხოვს
გლდანის ციხის ყოფილი უფროსი გარდაცვლილი იპოვეს
4 ოქტომბრის საქმეზე სულ დაკავებულია 23 ადამიანი, სამს ეძებენ
აზერბაიჯანელი პოლიტპატიმრების სია 392 -მდე გაიზარდა
4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ ერთი ადამიანი დააკავეს
ODIHR საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, პატივი სცეს მშვიდობიანი შეკრებისა და ადამიანის უფლებებს
სახდეპი: განმარტების ძიებას საქართველოს მთავრობის მაღალჩინოსნებმა ცრუ ცნობების ტირაჟირება ამჯობინეს