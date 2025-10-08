10/10- თიბისი განაწილების მორიგი წყვილი თარიღი

თიბისი განაწილება, ყოველი თვის წყვილ თარიღში, განსაკუთრებით ზრუნავს მომხმარებლებზე და გამორჩეულ შეთავაზებებს სთავაზობს.
მორიგი წყვილი თარიღი- 10/10, ტექნიკის მოყვარულთათვის ან მათთვისაა, ვინც iPhone 17-ის შესაძენად ყველაზე ხელსაყრელ დროს ელოდა.
10/10- ში თიბისი განაწილებით შერჩეულ ტექნიკის მაღაზიებში შოპინგისას, მომხმარებლებს 17 ოქტომბრამდე, ერთგული ლარების ანგარიშზე 200 ლარი დაუბრუნდებათ:
- Zoommer
- iPlus
- icity
- iStore
- itechnics
შეთავაზება ვრცელდება ნებისმიერ ტექნიკაზე, რომლის საფასურიც 3 000 ლარიდან იწყება. მათ შორის iPhone 17-ის მოდელებზე.
“განაწილება” თიბისის გამორჩეული პროდუქტია, რომელიც ყველანაირი ინტერესისა და საჭიროებების მქონე მომხმარებლების სურვილების ასრულების გასამარტივებლად შეიქმნა.
თიბისი განაწილებით სარგებლობის შემთხვევაში, მომხმარებლები პროდუქტის საფასურს არა ერთიანად, არამედ 4 თვეზე განაწილებით იხდიან. რაც მთავარია, გაძვირების გარეშე, ეფექტური 0%-ით. რაც იმას ნიშნავს, რომ იხდიან ზუსტად იმდენს, რამდენიც ნივთი ღირს.
გაანაწილეთ წყვილ თარიღებში, რადგან ამ დროს ყველა სურვილი ჯადოსნურად მარტივად ხდება.
შეთავაზების დამატებითი პირობებისთვის, ეწვიეთ ბმულს.